新华社评论员：为世界谋大同，为人类创未来

新华社北京6月27日电 题：为世界谋大同，为人类创未来

新华社评论员

生机盎然的６月，正是中国外交最为繁忙的季节。从俄罗斯到朝鲜，从上合组织峰会到亚信峰会，再到即将召开的二十国集团领导人大阪峰会，习近平主席所到之处，无不牵动着世界目光。历经70年风云激荡，置身世界百年未有之大变局，新时代中国特色大国外交勇毅笃行，定格一个个合作共赢的高光时刻，升腾起革故鼎新的万千气象。

历史的变迁，时空的交错，总给人以无限感慨。从濒临被“开除球籍”的边缘到日益走近世界舞台中央；从封闭半封闭到全方位对外开放；从1954年日内瓦会议登上国际舞台，到主场外交好戏连台、彰显大国风范，新中国成立70周年的峥嵘岁月，镌刻着一个东方古国敞开怀抱、拥抱世界的坚实足迹。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻洞察人类前途命运和时代发展趋势，推动构建新型国际关系、构建人类命运共同体，携手世界共建“一带一路”，不断为世界和平与发展贡献中国智慧、中国方案、中国力量。站在新的历史起点，大步走向复兴的中国正与世界携手同行，共同书写美美与共的崭新篇章。

天下为公，是中国外交的不变情怀。一个国家、一个民族对世界和人类作出的贡献不仅在于创造了多少物质财富，还在于提出了什么理念。从倡导和平共处五项原则，到作出“和平与发展是当代世界的两大主题”重大判断，再到推动构建人类命运共同体，在变动的时代激流中，“为世界谋大同”的中国理念和实践一脉相承。人类命运共同体理念，源于中华文明的深厚滋养，契合各国盼和平、求发展、谋合作的共同期待。伴随着中国外交实践的不断推进，这一理念的重要意义和时代价值日益凸显，被写入多份联合国文件，刻印在更多爱好和平的人们心中。

勇于担当，是中国外交的鲜明品格。“世界那么大，问题那么多，国际社会期待听到中国声音、看到中国方案，中国不能缺席。”世界有目共睹，面对单边主义、保护主义不断抬头，中国坚定不移深化改革、扩大开放，推动经济全球化进程，坚定捍卫多边主义，始终站在历史正确的一边；世界不会忘记，在气候变化、朝核、伊核、中东局势等热点问题上，在参与世界维和与救灾的任务面前，中国主持公道、身体力行，为充满不确定性的世界注入正能量。事实一再证明，中国不愧为“世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”。

合作共赢，是中国外交的坚定信念。“中国人民不仅希望自己过得好，也希望各国人民过得好。”中国是这样说的，也是这样做的。因为“一带一路”建设，多个国家实现了“零的突破”，更多民众过上了更好的生活。作为全球第一个以进口为主题的国家级展会，首届进博会应者云集，172个国家、地区和国际组织，3600多家境外企业参加，成交额近600亿美元。大道至简，实干为要。一个改革不停顿、开放不止步的中国，正在成为世界经济的增长之源、活力之源，携手各国共同迈向互利共赢的阳光大道。

凡是过往，皆为序章。70年筚路蓝缕，70年砥砺奋进，中国外交书写了波澜壮阔的历史篇章，正在迎来大有可为的广阔天地。我们坚信，在习近平外交思想指引下，中国特色大国外交必将风正帆悬、破浪前行，与世界一道开创人类命运共同体的美好未来。

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