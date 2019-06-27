北约防长会难掩巨大分歧 英媒：欧洲对美国“不感冒”

6月26日至27日，北约在比利时首都布鲁塞尔举行成员国防长会议。美联社26日报道称，美国代理防长埃斯帕对随行记者表示，他希望在本次会议上组成更广泛的威慑伊朗的战略同盟。但欧洲媒体评论称，埃斯帕的愿景似乎难以成真。

北约官网消息称，本次会议主要讨论包括俄罗斯违反《中导条约》在内的“关键安全挑战”，并讨论各成员国在预算分摊、北约防务及威慑姿态和北约在阿富汗的使命等方面取得的进展。

埃斯帕前往布鲁塞尔参加此次会议，意在强化美国国务卿蓬佩奥本周向沙特、阿联酋等国领导人发出的信息：通过与亚洲和欧洲国家打造广泛同盟，对抗来自伊朗的任何军事威胁。埃斯帕表示，中东局势使我们需要将问题国际化，并让我们的盟友和伙伴与我们合作，让伊朗回到谈判桌并讨论未来的道路。英国路透社26日评论称，欧洲领导人就美国对伊朗采取的极限施压方式“不感冒”，埃斯帕这次想要说服北约盟友难免“碰钉子”。对于担任代理防长后首次参加重要活动的埃斯帕来说，让盟友“听话站队”无异于一种苛求。

此外，由于埃斯帕的国防部长职位尚未获得参议院确认，这样特殊的身份使他在向国际同行证明美军仍然有能力解决伊核问题方面面临诸多挑战。对于欧洲国家的国防部长来说，埃斯帕还是一个相对不为人知的人物。特朗普经常将北约同盟批评为“揩油者群体”，欧洲领导人似乎一直对特朗普政府对待伊朗的方式保持冷漠。欧洲希望强调使中东地区发生战争的可能性最小化，尤其是在上周特朗普批准报复伊朗击落美国无人机的军事行动在最后关头叫停后。

英国路透社26日报道称，北约盟友对埃斯帕的期待值非常低，北约成员国防长似乎并不认为埃斯帕能代表特朗普发表具有权威性的言论。曾在奥巴马任内担任白宫、国务院和五角大楼高级职位的德雷克·夏勒特表示，这次会议使埃斯帕与许多同行在很短的时间内见面，有点像“闪电约会”。（记者 方莹馨 丁雨晴）

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