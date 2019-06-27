蓬佩奥突访阿富汗：望9月1日前与塔利班达成和平协议

美国国务卿迈克·蓬佩奥25日突访阿富汗，与阿富汗领导人会面，讨论美国与塔利班谈判事宜以及阿富汗9月总统选举前的安全形势。

蓬佩奥当天说，美方希望在9月1日以前与塔利班达成和平协议。

【撤军时间未商定】

蓬佩奥25日结束对中东地区的访问，前往印度，途中突访阿富汗，停留大约7个小时，会晤阿富汗总统阿什拉夫·加尼、政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉、前总统哈米德·卡尔扎伊以及部分反对派人士。

他在阿富汗首都喀布尔告诉媒体记者：“我希望我们（美国和塔利班）在9月1日以前达成和平协议。那是我们的使命。”

美国官员和塔利班领导人定于29日在卡塔尔首都多哈举行第七轮谈判。塔利班在多哈设有政治办事处。多家国际媒体报道，双方谈判主要议题包括制定美国主导的联军撤离时间表以及要求塔利班保证麾下武装人员不要策划恐怖袭击。

“我们已向塔利班清楚表明我们准备撤军……我们还没有就时间表达成一致。”蓬佩奥说，美方与塔利班接近就一份协议草案文本达成一致，以确保阿富汗不再成为“恐怖分子”的避风港。“我们一致同意和平是最优先选项，阿富汗绝不能再成为国际恐怖主义的平台。”

美联社报道，美国发动阿富汗战争以来，美军超过2400人丧生，花费超过8000亿美元。只是，阿富汗局势动荡依旧，塔利班势力近年不断壮大，美方不得不选择与这一组织谈判。

美联社报道，塔利班控制接近一半阿富汗国土，几乎每天都会发动袭击，主要针对阿富汗安全部队和政府官员。联合国发布的数据显示，至少3804名阿富汗平民去年丧生，另有数以千计阿富汗军人、警察和塔利班武装人员身亡。

【内部对话是重点】

蓬佩奥说，各方一致认为，美国和塔利班就反恐、外国驻军事宜达成协议将为阿富汗内部对话和谈判打开大门，推动阿富汗国内各派对话是美方努力的重点。

按照美国国务卿的说法，美国现在不会、将来也不会代表阿富汗政府或阿富汗民众与塔利班谈判。

阿富汗政府多次提出与塔利班对话，遭到拒绝。今年4月，由阿富汗政府和民间人士等组成的代表团原定在多哈与塔利班对话，但代表团的人员组成和规模遭卡塔尔政府和塔利班方面反对，会晤取消。

阿富汗原定今年4月举行总统选举，后推迟至9月。加尼2014年当选总统，任期原定今年5月结束。阿富汗最高法院4月宣布，加尼的任期延长至新总统产生。加尼将在9月总统选举中寻求连任。

蓬佩奥25日说，作为邻国，巴基斯坦在阿富汗和平进程中扮演重要角色。在巴基斯坦支持下，阿富汗十多个政治派别上周在巴基斯坦出席一场会议，讨论地区和平。加尼定于27日访问巴基斯坦。

美国2001年遭受“9·11”恐怖袭击，继而主导北大西洋公约组织组建联军，发动阿富汗战争，推翻美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。美国和北约2014年正式结束作战任务，美国及其盟国保留部分驻军。

路透社报道，大约两万名联军正在培训和协助阿富汗安全部队，其中多数是美军。部分美军执行反恐任务。（王雪梅）（新华社专特稿）

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