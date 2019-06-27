土耳其解除美国领事馆雇员软禁 获美方“欢迎”

土耳其伊斯坦布尔一家法院25日解除美国驻伊斯坦布尔领事馆一名雇员的监视居住状态。这一裁定获得美方“欢迎”。

土耳其公民梅特·詹蒂尔克曾经在美国驻伊斯坦布尔领事馆供职，因涉嫌关联2016年发动未遂政变的“居伦运动”遭逮捕，后续处于监视居住状态。詹蒂尔克今后依然不得离境，定于10月2日出席法庭审理。

土耳其2016年7月发生未遂军事政变，251人死亡、近2200人受伤。土耳其政府认定政变主谋是居住在美国的宗教人士费特胡拉·居伦，继而逮捕大批据信与居伦有关联的人。居伦否认参与谋划未遂政变。

土耳其对多名美国领事馆雇员提起恐怖主义罪名指控，除詹蒂尔克还有伊斯坦布尔领事馆雇员梅廷·格尔盖、美国驻阿达纳领事馆雇员哈姆扎·乌卢贾伊。格尔盖定于本周出席庭审，乌卢贾伊获判4.5年监禁。

土耳其5月底有条件释放先前在美国航空航天局供职、有土美双重国籍的科学家塞尔坎·格尔盖。

美国驻土耳其使馆欢迎土方法院解除詹蒂尔克监视居住状态的裁定。

受多重因素影响，美国和土耳其关系紧张，原因包括美国领事馆雇员或居住在土耳其的美籍人士遭扣押，土耳其坚持从俄罗斯购买S-400型防空导弹系统以及美国支持叙利亚库尔德民兵。

土美两国总统有望在日本出席二十国集团峰会期间会面。法新社解读，詹蒂尔克获释可能缓解双方紧张关系。（杜鹃）【新华社微特稿】

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