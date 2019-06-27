原标题：埃及西奈半岛多处检查站遭袭 致至少7名警察死亡

新华社开罗6月26日电(记者李碧念)埃及内政部26日发布声明说，位于西奈半岛北部阿里什市的多处检查站25日晚遭武装分子袭击，造成包括一名警官在内至少7名警察死亡。

声明说，警察打死了3名武装分子，另有一名武装分子在一处检查站引爆身上的炸弹后死亡。当晚，埃及安全部队在阿里什市南部和北部地区还挫败了几起针对检查站的袭击，并缴获了一批爆炸装置、自动枪械和自制炸弹等武器。

目前尚未有任何组织宣称对25日晚的袭击事件负责。

本月5日，阿里什市一检查站遭武装分子袭击，造成安全部队至少8人死亡、3人受伤。极端组织“伊斯兰国”当天声称制造了这起袭击。

近年来，埃及反恐形势严峻。今年以来，埃及安全部队多次展开反恐行动，打死上百名恐怖分子。

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