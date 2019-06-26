中国联合展台亮相匈牙利电视节

新华社布达佩斯6月25日电（记者袁亮）2019匈牙利电视节25日在匈牙利首都布达佩斯拉开帷幕，中国联合展台亮相该电视节，引发关注。

由中国国务院新闻办公室、国家广播电视总局主办，中广融合（北京）传媒发展有限责任公司承办的“视听中国”中国电视节目推介会当天在匈牙利电视节举行。活动推介了《在远方》《芝麻胡同》《创业时代》《如果可以这样爱》《港珠澳大桥》《航拍中国》《丝路传奇大海图》《梦娃》等15部优秀中国电视作品。

此外，中国联合展台参展机构将在本届电视节期间举办中匈影视产业座谈会，就中匈影视产业合作发展进行探讨。

匈牙利电视节是中东欧重要的影视节之一，也是中国电视节目开拓中东欧市场的重要平台。本届电视节为期3天，吸引了来自近70个国家和地区的参展商参加。

据介绍，国家广播电视总局从2004年开始在国际知名影视节上设立中国联合展台。自2016年起，国务院新闻办公室和国家广播电视总局开始联合支持，目前每年在戛纳以及在新加坡、南非、北美、印度、墨西哥等国家和地区举办的16个知名影视节上设立中国联合展台，举办推介活动，集中展示中国影视节目精品，树立中国影视品牌和整体形象，带动更多有条件的影视机构在海外推广中国优秀影视产品。

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