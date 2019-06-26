中韩联合增殖放流共同养护海洋资源

新华社青岛6月26日电（记者苏万明）为加强中韩渔业合作、共同养护和恢复黄海渔业资源，26日，中韩渔业资源联合增殖放流活动在山东省青岛市举行，现场放流中国对虾、三疣梭子蟹等苗种40万尾。

中国农业农村部渔业渔政管理局、韩国海洋水产部等共同派代表参加了活动。

中国农业农村部渔业渔政管理局相关负责人介绍，黄海中方一侧海域是重要的鱼类产卵场和索饵场。近年来，中方投入大量资金，采取了增殖放流等一系列养护和修复渔业资源的措施，取得了显著成效。2017—2018年，中国黄海沿岸的省（市）共向黄海增殖放流海洋生物苗种324.8亿单位，放流资金达到6.54亿人民币。今年6月6日，是中国的第5个“全国放鱼日”，农业农村部又举行了大型的增殖放流活动，中国黄海沿岸各省份在“全国放鱼日”当天和整个6月份密集开展了增殖放流活动。通过增殖放流，促进了黄海海域经济鱼类种群资源恢复、改善了海洋生态环境、增加了中韩两国渔民的捕捞效益和收入、增强了社会各界支持黄海海洋生物资源养护、推进海洋生态文明建设的意识。

在采取资源增殖放流等渔业资源养护措施的同时，中方开展了大量渔民培训教育、清理取缔涉渔“三无”船舶和“绝户网”等黄海渔船民管理工作，引导渔民合法生产作业，取得了积极成效。

据介绍，下一步，中韩双方将更加紧密地合作，共同养护和合理利用好黄海渔业资源。

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