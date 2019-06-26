里约热内卢举行中巴系列文化旅游交流活动

新华社里约热内卢6月25日电（记者赵焱）中国巴西系列文化旅游交流活动25日在巴西里约热内卢举行，中巴双方就文创与旅游产业相结合的国际交流模式进行了广泛探讨。
此次系列交流活动包括中国-巴西文化旅游研讨会、“魅力北京”文化旅游推介会和北京优秀影视剧展播等。
北京市委常委、宣传部部长杜飞进在“魅力北京”文化旅游推介会上表示，巴西是中国游客前往南美的必到国之一，而提到巴西中国人首先会想到里约。北京是一座历史文化名城，目前正致力于建设国际一流和谐宜居之都和世界一流旅游城市。北京愿与里约加强合作，共享机遇。
中国驻里约热内卢总领事李杨在中巴文化旅游研讨会上致辞说，北京和里约在文化和旅游方面的平等对话和深入交流具有重要意义和价值。两座城市可以在文化交流活动中互相学习和借鉴，并促进两国在各领域的务实合作。
北京市文化和旅游局副局长关宇在研讨会上介绍了北京市丰富的文化旅游资源。巴西里约州体育、休闲和青年厅副厅长保罗·德索萨认为，里约和北京都有丰富的文化底蕴，两座城市也都是奥运之城，两国旅游界人士应进一步加强旅游、文化和体育方面的交往与对话。
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