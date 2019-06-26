兴业银行与澳大利亚旅游局达成战略合作

人民网讯 6月25日，兴业银行与澳大利亚旅游局在上海举行战略合作发布会，双方签署战略合作谅解备忘录，共同发起“澳燃兴动”战略合作项目，为高净值客户赴澳旅游提供定制旅游、航线特惠、境外酒店代订、境外商户消费增值礼遇等高端增值服务，进一步完善兴业银行“寰宇人生”出国金融服务体系。

澳大利亚不仅有着独特的自然风光及野生动物，丰富的美食美酒文化，还具备完善的会奖旅游资源，是全世界最负盛名的旅行目的地之一。据澳大利亚旅游研究机构（Tourism Research Australia）的数据显示，中国是澳大利亚最大的国际客源市场。截至2019年1月的一年内，共有超过145.6万的中国游客赴澳旅游，访澳人数较去年同期增长11.3%。截至2018年12月，中国游客总消费额超过117亿澳元，较去年同期增长13%。

据介绍，兴业银行将通过“澳燃兴动”项目为高净值客户推出澳大利亚深度旅游资源，不仅包括悉尼歌剧院、昆士兰大堡礁等为中国游客所熟知的旅游项目，还为客户提供国内顶尖真人秀协拍团队原汁原味的高品质服务。不仅如此，“澳燃兴动”项目还将特邀《国家地理》野外教练带客户领略原始森林，为客户创造机会邂逅可爱的小动物短尾矮袋鼠等，客户还将有机会在粉红色的希利尔湖留下难忘的回忆、在非公开高尔夫球场体验会籍礼遇、享受无人机航拍等高端增值服务。

兴业银行私人银行部总经理戴叙贤表示：“此次与澳大利亚旅游局达成战略合作，是我行持续践行‘一带一路’倡议的新举措，也将为我行不断加快零售业务国际化进程，持续打造涵盖境外旅游、留学、医疗、投资、置业等多领域一站式出国金融服务带来新机遇。”

澳大利亚旅游局北亚区总经理何安哲先生（Andrew Hogg）表示：“通过此次与兴业银行的全新合作，我们将更专注于拓展中国赴澳品质旅游这一细分领域。我们坚信该领域蕴藏着巨大的潜力。凭借丰富的旅游资源以及日趋成熟的高品质服务，澳大利亚将成为来自中国乃至全世界高净值人士热衷的旅游目的地之一。”

近年来，兴业银行坚持“差异化产品策略+特色化增值服务+专业咨询顾问驱动”，联合意大利大使馆推出市场独有的“红毯项目”满足高端客户多年多次往返欧洲的申根签证办理需求，为客户定制减龄抗衰、医疗美容等赴韩医美方案，推出境外高端酒店预订服务等，持续完善私人银行高端增值服务体系，私人银行客户保持快速增长势头。2018年该行私人银行客户突破3万户，较年初增长33%，今年一季度同比增长113%。

(责编：燕勐、徐祥丽)