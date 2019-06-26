前“通俄”调查特别检察官米勒将出席美国会公开听证会

新华社华盛顿6月25日电（记者孙丁 徐剑梅）美国国会众议院司法委员会和情报委员会25日发表声明说，前“通俄”调查特别检察官罗伯特·米勒已同意7月17日出席公开听证会。

声明说，两委员会当天晚间向米勒发出传票，希望听取米勒就“通俄”调查相关问题提供的证词。

美国总统特朗普当晚在社交媒体上写道：“这是对总统的骚扰！”

米勒上月底宣布卸任特别检察官，并关闭特别检察官办公室。

米勒今年3月完成“通俄”调查。据4月公布的一份删节版调查报告，特别检察官办公室认为没有证据显示特朗普竞选团队在2016年美国总统选举期间“勾结”俄罗斯政府。至于特朗普在上台后是否妨碍司法，报告未得出明确结论，司法部长巴尔等据报告内容裁定：指控特朗普“证据不足”。

针对特别检察官办公室未就特朗普是否妨碍司法得出结论的情况，米勒曾解释说，按照美国司法部规定，不能以联邦罪名起诉现任总统，否则属于违宪。特别检察官办公室隶属于美国司法部，受其规定约束，所以无法考虑起诉总统。

米勒此前还曾表示，即便他到国会作证，提供的信息也不会超过调查报告已经披露的内容。

由米勒主持的“通俄”调查持续了22个月，在此期间，特别检察官办公室起诉了超过30个美国或他国个人和实体，数名前特朗普竞选团队成员认罪或被定罪。

特朗普长期指责“通俄”调查是“政治迫害”，但也宣称调查证明了他的清白。俄罗斯方面则多次否认干预2016年美国总统选举。

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