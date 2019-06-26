蚌埠开出首趟中欧班列

新华社合肥6月26日电（记者刘方强）6月25日，伴随着汽笛长鸣，满载着装修建材、生物医药等货物的首趟“蚌西欧”中欧班列从蚌埠市铁路无水港驶出，标志着“蚌西欧”国际物流通道正式开通。

据了解，所有货物在蚌埠经过海关装车，随班列首先到达西安，在西安中转后货物将出口至欧洲及中亚地区。按照近期计划，“蚌西欧”每周开行1至2列，未来将视产业发展情况进一步调整班列频次。

“‘蚌西欧’班列可驶向德国、俄罗斯、白俄罗斯、匈牙利、芬兰、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等12个国家和地区，涉及17个城市。”蚌埠市商务和外事局局长黄善岐说。

依托中欧班列长安号密集的班列线路和稳定的开行品质，此次蚌埠和西安两地“牵手”，以“钢铁驼队”开启新时代钢铁“丝路”，共享境内外成熟稳定的物流通道资源和国际合作产业发展机遇。

蚌埠市地处华东腹地，是全国重要的交通枢纽城市，铁路货运辐射整个皖北地区。此外，蚌埠还是全国闻名的硅基新材料、生物基新材料产业基地。近年来，随着国家“一带一路”倡议的不断推进，蚌埠市进出口贸易额不断攀升，高效便捷的国际物流通道已经成为外向型经济发展的重要诉求。

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