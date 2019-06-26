新闻背景：二十国集团领导人第十四次峰会举办地——大阪

新华社日本大阪6月26日电

新华社记者姜俏梅

二十国集团领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪府大阪市举行。

大阪市坐落在日本本州岛西南的大阪湾畔，濒临濑户内海，是大阪府的首府和关西地区的工商业和水陆空交通中心。大阪市是日本三大都市圈之一近畿都市圈的中心城市，面积225平方公里，人口272万人。

大阪古时称“浪速”，又叫“难波”，19世纪起始称大阪。由于濒临濑户内海，大阪自古就是千年故都奈良和京都的门户，是日本商业和贸易发展最早的一个地区。江户时代，大阪和京都、江户并称为“三都”，商业发达。

大阪地处北温带，全年降水充沛，年平均气温在16摄氏度左右。大阪市的大部分位于地势平坦的大阪平原上，曾多次填海以扩大陆地面积。

大阪是众多世界闻名的日本制造业企业诞生地，大学和研究机构云集，吸引众多海外产学合作机构进驻。近年来，绿色创新、生物生命科学、机器人等新产业大批涌现。

大阪以其独特的庶民文化著称。据统计，2018年到访大阪的外国游客为1142万人次。

大阪自古以来就与中国有着密切的文化、经济往来，日本历史上著名的遣隋使、遣唐使就是从当时的难波起航的。1974年4月，大阪市和上海市结为友好城市。

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