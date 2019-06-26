专访：助力巴西并致力于促进南美清洁能源产业发展——访中广核董事长贺禹

新华社圣保罗6月25日电

新华社记者宫若涵

中国广核集团（简称中广核）与意大利国家电力公司24日在巴西圣保罗市签署了Gamma新能源项目股权交割确认书，并揭牌成立中广核巴西能源控股有限公司。中广核董事长贺禹当天接受新华社记者采访时表示，中广核将助力巴西乃至南美清洁能源产业发展。

近年来，中广核在立足主业核电的基础上，在风电、太阳能等其他新能源领域也有很大发展，并持续关注布局海外的风电、太阳能项目。贺禹说，巴西幅员辽阔，可再生能源资源丰富，风电、太阳能发展潜力巨大，清洁能源市场前景广阔。

贺禹表示，中广核之所以选择进入巴西清洁能源市场，主要原因在于巴西的电力市场运作成熟，风电和太阳能有较大发展空间，并且国家电力调度会优先考虑这两种清洁能源。

Gamma新能源项目位于巴西东北部的皮奥伊州与巴伊亚州，于2017年下半年投产，总装机规模达到54万千瓦，包括在运的太阳能和风电项目。

据介绍，中广核自2017年12月开始与意大利国家电力公司接触，后者当时正在转型调整在巴西的业务，有意出售Gamma项目。2019年1月，中广核与意大利国家电力公司签署Gamma项目股权并购协议。中广核巴西能源控股有限公司作为集团在巴西的区域运维公司，除了负责Gamma项目，还将统一运营中广核后续在巴西开发运营的所有项目。

贺禹说：“在过去的十年里，中巴在能源电力领域开展了广泛而有效的合作。随着Gamma项目交割和中广核巴西能源控股有限公司揭牌，‘一带一路’倡议在巴西又迈出了坚实的一步。”

对于中广核将如何在未来深耕南美市场，贺禹告诉记者，以新成立的中广核巴西能源控股有限公司为依托，以巴西为中心，中广核将辐射发展周边国家，包括阿根廷、智利等国，并逐步向整个南美地区扩展，助力巴西乃至南美清洁能源产业的发展。

他强调，在深耕巴西的同时，中广核也会切实履行企业社会责任，针对东道国经济、社会等方面的要求，定期以当地语言发布社会责任国别报告，增加透明度。

此外，贺禹还提到，中广核计划在巴西设立培训中心，为集团国际化发展提供人才保障。“巴西培训中心定位为中广核南美洲培训基地，将依托刚刚揭牌成立的中广核巴西能源控股有限公司开展当地的清洁能源人才培养工作，为巴西乃至南美洲清洁能源的发展贡献力量”。

贺禹说，巴西是中国在南美地区重要的贸易伙伴，“一带一路”向南美延伸的重要支点，中广核“有信心、有能力，在巴西这片热土上，继续为中巴两国高质量商贸合作添砖加瓦，实现互惠共赢、共同发展”。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)