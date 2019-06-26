马克龙与鲁哈尼就海湾局势通电话 美伊隔空相互指责

综合报道，法国总统马克龙25日与伊朗总统鲁哈尼通电话，以避免海湾地区紧张升级。鲁哈尼表示，伊朗在任何情况下都不会就伊核协议重新进行谈判。

【法国：伊朗若违反核协议将是“严重错误”】

鲁哈尼提到，如果伊核协议中其余各方无法保证协议所规定的伊朗的利益，伊朗将继续减少自己在伊核协议框架内所承担的义务。

马克龙对美国退出伊核协议和对伊朗实施并加强制裁表示遗憾。他表示：“美国政府的许多决定受国内形势所影响。”

伊朗最高国家安全委员会秘书沙姆哈尼25日表示，伊朗将在7月7日启动第二阶段的增加浓缩铀库存量，进一步减少履行其对伊核协议的承诺。

法国外交部长勒德里昂说，伊朗若为还击美国而违反2015年签署的伊核协议，将是一个“严重的错误”。

勒德里昂表示：“法国、德国和英国的外交部正全面动员，我们一定要让伊朗明白，违反协议不符合它的利益。”

【美伊隔空相互指责】

特朗普24日签署行政令，对伊朗最高领导人哈梅内伊和其他高级官员实施制裁。对伊朗外长扎里夫的制裁预计本周晚些时候公布。

伊朗外交部指出，美国的制裁措施意味着关上外交大门。鲁哈尼在一场电视演说中表示，对哈梅内伊的制裁会失败，因哈梅内伊在海外没有资产。

鲁哈尼与马克龙通电话时表示，如果美国再次侵犯伊朗国界，伊朗将做出坚决回应。鲁哈尼严厉批评美国，宣布制裁的同时又要求对话是“蛮横和愚蠢的”。

美国总统特朗普25日回应称，如果伊朗攻击任何美国目标，美国将给予压倒性还击，并称“压倒性”可指彻底毁灭。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)