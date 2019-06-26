中国专家在日内瓦介绍中国西藏的扶贫发展状况

新华社日内瓦6月25日电（记者聂晓阳 刘曲）在联合国人权理事会第41次会议召开之际，中国人权研究会25日在此间举行“70年中国人权事业的发展进步”主题边会，中国人权研究会理事罗布在边会上介绍了中国西藏的扶贫发展状况。

罗布表示，截至目前，中国各支援省份累计组织1.8万多名干部和专业技术人员，开展“组团式”医疗人才援藏、项目援藏等，累计实施援藏项目1万多个、落实援藏资金超过400亿元，有力支持了西藏的扶贫发展。

他说，截至2019年6月，西藏贫困人口已从59万人减少到15万人；贫困县（区）数量从74个减少到19个，贫困摘帽总数居全国首位；贫困发生率从25.2%下降到5.6%。今年，西藏提出要在年内争取消除绝对贫困，实现剩余的15万贫困人口脱贫和19个贫困县（区）摘掉贫困帽子。

这位专家还表示，据各方面的统计调查结果显示，西藏各族群众对自己生活现状的满意度超过97%，对经济社会发展的信心达97.3%，“这不仅是客观事实，更是西藏人权事业发展取得的巨大成就”。

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