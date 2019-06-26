沙特与也门合作抓获“伊斯兰国”也门分支头目

新华社利雅得6月25日电（记者涂一帆）沙特阿拉伯领导的多国联军25日说，沙特与也门两国特种部队近日抓获极端组织“伊斯兰国”也门分支头目。
据沙特阿拉伯通讯社报道，多国联军发言人图尔基25日在一份声明中说，沙特特种部队与也门特种部队本月3日在合作开展的行动中抓获“伊斯兰国”也门分支头目阿布·乌萨马·穆哈吉尔，同时抓获“伊斯兰国”也门分支首席财务官和其他一些成员。
图尔基说，多国联军事先掌握了这些“伊斯兰国”成员的日常活动规律，并对这些人所在的房子进行监控。整个抓捕行动持续约10分钟，同时还查获武器、弹药、电脑、现金和通信设备等。
声明没有透露此次行动的具体地点。但有沙特媒体报道说，此次抓捕行动发生在也门。
近年来，也门内战导致国内局势混乱，极端组织“伊斯兰国”在也门活动频繁，多次发动恐怖袭击。
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