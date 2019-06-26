“一带一路”与东盟发展研讨会在雅加达举行

新华社雅加达6月25日电（记者梁辉）“一带一路”与东盟发展研讨会25日在印度尼西亚首都雅加达举行，主题是“‘一带一路’与东盟：共同发展、共享繁荣”。

中国驻东盟大使黄溪连在研讨会上表示，当前国际和地区格局深刻演变，单边主义、保护主义和强权政治抬头，地区合作面临的不确定不稳定因素上升。中国和东盟应共同坚守多边主义，坚持相互尊重、求同存异、开放包容、守望相助，维护本地区发展良好势头。“一带一路”倡议倡导的理念已获得地区国家广泛认同，为中国和东盟国家共同发展、共享繁荣提供了重要平台。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽发表演讲说，在全球经济面临保护主义挑战的背景下，“一带一路”倡议将为沿线国家发展注入动力。

印尼战略与国际问题研究中心研究员法贾尔表示，中国对地区和世界经济发展发挥了积极促进作用。印尼等东盟国家正致力于加强基础设施建设，中方日益增长的对外投资对东盟国家的重要性更加凸显。东盟国家普遍认同共商共建共享的原则，期待通过参与“一带一路”建设增进互联互通，满足人民需要，促进地区共同发展。

研讨会由中国驻东盟使团和菲律宾常驻东盟使团共同主办，印尼智库哈比比中心承办。泰国、菲律宾、缅甸等国常驻东盟大使就东盟国家参与“一带一路”建设的机遇和挑战与研讨会嘉宾进行了交流。

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