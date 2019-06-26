新华社北京6月25日电

新华社记者丁宜 包尔文

当今世界，风云激荡，完善全球治理更显紧迫。今年以来，中国推动完善全球治理多有新作为、新成效，赢得国际社会广泛赞誉。二十国集团领导人第十四次峰会定于本月28日至29日在日本大阪举行，各方将就完善全球治理等寻求共识，全球治理重要议题上的“中国方案”备受期待。

新举措——全球治理论坛

中国的全球治理观，强调“共商共建共享”。推进全球治理，国际共识、协调和合作不可或缺。

当今世界，强权政治依然存在，单边主义和保护主义倾向今年以来有增无减，不但冲击了全球治理既有机制，也给进一步完善全球治理构成阻力。在此背景下，各国加强团结和协商，推进全球治理完善的重要性更加突出。

金砖国家、上海合作组织等机制早已成为中国与其他发展中国家或新兴经济体推进全球治理完善的重要平台。今年以来，中国进一步加强与发达国家，特别是欧洲国家在全球治理方面的沟通和协商。

3月25日至26日，中国和法国在巴黎举行了全球治理论坛，这在全球治理领域具有开创性和标志性。面对严峻的全球性挑战，中国和法国高举多边主义旗帜，共同探讨更加公平有效、顺应历史发展潮流的全球治理方案。

法国是欧洲大国，在世界上也有较大影响力。作为联合国安理会常任理事国，中法携手应对气候变化卓有成效。从《巴黎协定》到“中法环境年”，再到以“中法+联合国”模式举办的气候变化问题三方会议，都表明了中法共同应对气候变化的信心和决心。

中法全球治理论坛进一步增进了中法之间的共识。法国外交部长勒德里昂说，法国坚定支持联合国体系，认为多边主义不可或缺。面对单边主义和保护主义冲击国际关系基本原则，法中需要携手合作，不断创新，共同探讨全球治理的框架，共同应对面临的挑战。

法国巴黎和平论坛总干事瓦伊斯引用《论语》说：“‘德不孤，必有邻’。中法全球治理论坛的举办，体现了法国愿同包括中国在内的合作伙伴，相向而行，共同走上合作之路。”法国巴黎第八大学教授、中国问题专家皮卡尔说，全球治理不能靠恐吓和威胁，而应坚持开放共赢。

中欧关于完善全球治理的主张也更趋一致。中法全球治理论坛期间，习近平主席同法国总统马克龙、德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克举行四方会晤，围绕多边主义等问题达成进一步共识。

不少国际人士认为，中法、中欧在全球治理领域的深度合作将为世界注入正能量、带来新希望。

新理念——海洋命运共同体

全球海洋治理是全球治理领域的重要组成部分。

4月23日，习近平主席在青岛集体会见应邀出席中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动的外方代表团团长时，提出集思广益、增进共识，努力为推动构建海洋命运共同体贡献智慧。

海洋命运共同体为全球海洋治理贡献了“中国方案”，同时成为人类命运共同体理念在海洋领域的具体实践。国际社会对这一理念给予高度评价。

“海洋命运共同体是一个全新理念，在这一理念指引下，全球各国将共享海洋资源，共同发展海洋经济，实现利用海洋造福人类的目标，这有利于破解当前全球在开发海洋资源上各自为政的困境。”印尼智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说。

韩国庆熙大学国际政治学教授朱宰佑说，如果“各人自扫门前雪”，那海洋环境污染治理的责任就无法落实。“海洋治理往往涉及超越国境的问题，需要全人类带着共同的使命感进行合作，克服海洋治理面临的挑战，而这就是构建海洋命运共同体的现实意义所在。”

在俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫看来，海洋命运共同体突出合作共赢，具有广阔前景，多数国家将愿意积极参与其中。

肯尼亚国际关系学者阿德希尔·卡文斯说，对于非洲来说，参与构建海洋命运共同体具有重大意义。“非洲海洋资源丰富，但没有充分开发利用。未来，非洲将有更多机会与中国和其他伙伴合作，以促进共同发展繁荣。”

新伙伴——“一带一路”朋友圈扩大

今年以来，“一带一路”倡议不仅赢得更多发展中国家支持，而且得到越来越多发达国家认可和参与，朋友圈不断扩大。

中国和意大利签署了关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，这标志着七国集团成员国首次成为“一带一路”伙伴。分析人士认为，这体现了意大利对“一带一路”在完善全球治理方面所发挥的作用的认同。

欧盟创始成员国卢森堡也与中国签署了共建“一带一路”谅解备忘录，成为又一正式加入这一行列的西方国家。

法国是最早表达参与“一带一路”合作意愿的欧洲国家之一。中法统筹推进共建“一带一路”和第三方市场合作，取得积极进展。中法两国还签署了第三方市场合作第三轮示范项目清单，并启动第三方市场合作基金。

摩纳哥表示愿意参与共建“一带一路”国际合作。德国国内呼吁探讨参与“一带一路”建设的声音不断增强。瑞士表示支持“一带一路”倡议，致力于在欧洲推进共建“一带一路”，希望同中国深化这一框架内的贸易、投资、创新合作。

一些西方国家和国际组织领导人越来越看重“一带一路”在全球治理中可以发挥的潜力和作用。在联合国秘书长古特雷斯看来，“一带一路”倡议不仅涉及经济合作，也是通过经济合作改善世界经济发展模式，使全球化更加健康，进而推动国家治理和全球治理的路径。

共建“一带一路”，顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求。全球化智库理事长、国务院参事王辉耀说，今年以来包括“一带一路”倡议在内的“中国方案”为全球治理注入新活力、新动能。（参与记者：徐永春、郑世波、陆睿、张骁、马建国、骆珺、蒋国鹏）

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)