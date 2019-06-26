中国空间站首批实验项目揭晓

本报电 近日，中国载人航天工程办公室与联合国外空司在奥地利维也纳举办的联合国外空委第62届会议期间，共同组织召开发布会，宣布了联合国/中国围绕中国空间站开展空间科学实验的第一批项目入选结果，共有来自17个国家、23个实体的9个项目成功入选。

为向世界各国特别是发展中国家提供利用中国空间站开展应用实验的机会并从中受益，2018年5月，中国载人航天工程办公室与联合国外空司面向联合国各成员国联合发布合作机会公告，邀请各成员国参与围绕中国空间站的空间科学应用。公告发布后，共收到来自27个国家的42个项目建议书，涉及航天医学、航天技术、空间生命科学与生物技术、微重力流体物理与燃烧科学、空间材料科学、空间天文、地球科学、基础物理、应用新技术9个领域。

为做好项目遴选工作，中国载人航天工程办公室与联合国外空司组织成立了项目评估选拔委员会及国际评审专家组，制定了选拔工作计划与标准，通过初选和定选两个阶段，主要围绕项目科学意义与工程可实现性对项目进行评估。今年1月，经项目评估选拔委员会第一次会议审议确认，共有18个项目建议书通过初选审查。项目评估选拔委员会第二次会议审议确认了最终定选结果。

（文 心）

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)