习近平同乌干达总统穆塞韦尼会谈

6月25日，国家主席习近平在北京人民大会堂同来华进行工作访问的乌干达总统穆塞韦尼举行会谈。

新华社记者 高洁摄

本报北京6月25日电 （记者赵成）国家主席习近平25日在人民大会堂同来华进行工作访问的乌干达总统穆塞韦尼举行会谈。两国元首一致同意，将中乌关系提升为全面合作伙伴关系。

习近平赞赏穆塞韦尼作为非洲资深政治家为推动中乌关系和中非关系发展作出的重要贡献。习近平指出，当前，中乌关系正处于历史最好时期。两国政治互信不断增强，务实合作成果丰硕，在国际和地区事务中保持密切协作。中方愿同乌方一道努力，以共建“一带一路”和落实中非合作论坛北京峰会成果为契机，推动两国关系不断发展，更好造福两国人民。

习近平强调，中乌要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持。中方坚定支持乌方探索有乌干达特色的发展道路，愿同乌方加强治国理政经验交流，就北京峰会“八大行动”深入对接，加强基础设施建设、贸易、能源、农业、疫情防控、人力资源、工业园区、旅游等领域合作，鼓励中国企业按照市场化原则参与对乌投资，推动论坛峰会成果更快、更好在乌干达落地。中方赞赏乌方在维护地区和平稳定中发挥的积极作用，支持乌方维护本国安全的努力。中乌要共同旗帜鲜明地反对保护主义、单边主义，维护以联合国为核心的国际体系和国际秩序，致力于构建新型国际关系和人类命运共同体。

穆塞韦尼表示，中国和非洲是长期友好的朋友。在非洲民族解放和国家建设中，中国给予了宝贵帮助。乌干达钦佩中国改革开放以来取得的巨大发展成就，愿学习中国共产党的治国理政经验。乌方希望以建立乌中全面合作伙伴关系为契机，深化双方在广泛领域的合作。单边主义非常危险，乌中要加强在联合国等多边事务中的沟通协调。

会谈后，两国元首共同见证了双边合作文件的签署。

杨洁篪、王毅、何立峰等参加。

《 人民日报 》（ 2019年06月26日 01 版）

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