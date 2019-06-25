韩国与山西加强投资贸易合作

新华社首尔6月25日电（记者陆睿 田明）中国（山西）·韩国投资贸易恳谈会日前在韩国首都首尔举行。山西省与韩方在恳谈会上共签订20余个合作项目，标志着双方投资贸易合作进入新阶段。

此次恳谈会由山西省人民政府、韩国21世纪韩中交流协会、韩国贸易协会等共同主办。据主办方介绍，双方签订的合作项目包括7个投资类合作项目，4个进出口贸易类合作项目，以及10个人才引进及技术合作类项目。此外，双方还签订了一份友好合作框架协议。

山西省委书记骆惠宁在致辞中表示，此次山西省和韩国企业签约项目不仅有股权投资、联合研发、联合销售，还包括合作生产、引才引智、共同开发国际市场等内容，标志着双方投资贸易合作进入了一个新阶段。

中国驻韩国大使邱国洪表示，希望以此次恳谈会为契机，韩方对山西省投资环境、投资政策有更深入的了解，双方在经贸领域的合作必将不断深化，取得更辉煌成就。

韩国21世纪韩中交流协会会长金汉圭说，山西省自然资源丰富，极具发展潜力，未来双方合作空间巨大。从山西太原直飞韩国仁川的航线即将开通，期待更便利的交通能进一步促进双方各领域交流合作。

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