记者手记：大阪准备就绪 静待二十国集团领导人峰会召开

在全球经济不确定因素增多的背景下，本月28日至29日在日本大阪举行的二十国集团领导人第十四次峰会格外引人关注。峰会前夕，记者来到峰会举办地、日本第二大城市大阪，发现这里已准备就绪，静待日本有史以来最大规模的国际盛会召开。

本次峰会是日本首次轮值二十国集团主席国。随着会期临近，富士山、红日、樱花……由这些大众耳熟能详的经典日本元素构成的峰会会标在大阪市内随处可见，记者刚刚拿到的大阪峰会记者证上也印着同样的标识。

虽说日本曾经举办过多个大型国际会议，但还从没有主办二十国集团领导人峰会的经验。日本外务省强调，本次峰会是日本主办的史上最大规模的国际会议。

做好万全准备保证峰会成功召开，考验着日本政府主办超大型国际会议的能力，也是对大阪市政管理水平的一次检验。峰会本身的筹备工作主要由日本外务省二十国集团领导人峰会事务局负责，目前该事务局工作人员已经由去年4月成立时的十几人，逐渐发展壮大到包括日本驻外使馆人员在内的500人。

峰会筹备工作事无巨细包罗万象。日方早在一年前就在大阪市内预留可保证3万人入住的宾馆客房。此外，峰会期间预计有约200场与会国首脑双边会谈，日方为此准备了20个会谈场所。

做好安保工作无疑是重中之重。为保证二十国集团大阪峰会顺利召开，日本从全国警察系统抽调大约3.2万警力负责安保工作。东京都警视厅早在一个月前就派出机动队进驻大阪，专门负责会场安保工作。峰会相关设施周边不仅禁飞无人机，甚至连遮挡视线的绿植也要修剪齐整。

本次峰会期间，关西地区最大的机场关西国际机场将成为日本的迎宾大门。关西国际机场将强化机场安保措施。机场车站及停车场的部分垃圾箱将被撤走。机场周边海域实施管制，禁止无人机在附近飞行。根据大阪府警察通告，本月27日至30日，将对机场高速和机场岛内进行大规模、长时间的交通管制。

由于多数外国首脑住在大阪市区，而会场设在位于大阪港的人工岛咲洲。为保证交通顺畅，会议召开前后四天号称“关西大动脉”的阪神高速部分路段将被封闭。大阪警方和大阪地区峰会筹备方共同宣传交通管制时间，呼吁大阪市民减少自驾。

27日和28日，大阪市700多所学校和幼儿园将停课。大阪市通天阁、大阪城等至少20个观光景点自27日起临时停业，大阪闹市区159家餐馆28日、29日将停业。

多数大阪市民对峰会召开期间实施交通管制表示理解。造型师山口龙哉对在本地举办空前规模的二十国集团领导人会议感到自豪。他说：“大阪峰会可以提高日本人对国际政治的关注度，并为大阪创造宣传和展示自己的好机会。这有利于提高大阪的世界知名度，吸引更多外国游客并提振大阪经济。”（新华社记者姜俏梅 沈红辉）

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