人民论坛：敢于斗争才能赢得尊严

一段时间以来，美国政府频频挑起经贸摩擦，全方位对华施压，不仅激起中国人民的强烈反对，也受到国际社会的广泛批评。然而，舆论场上也有极个别人发出“与众不同”的杂音，称美方的打压是因为中国“高调”所致，现在应该“忍让为上”，宁可“委曲求全”，也不可“硬碰硬”。

真的是“高调招敌”吗？忍让真能求安、委曲真能求全吗？

新中国成立70年特别是改革开放40多年来，我们创造了“木秀于林”的成就，也迎来了“树大招风”的时刻，这是合乎规律的事情，不以我们的意志为转移。中国已经是世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国，综合国力迅速跃升。今天中国的体量，已经不是“低调”就能隐藏的了，就像一头大象不可能隐身于小树之后。就是我们想韬光养晦，也不可能做到了。而在美国的逻辑里，存在一个“60%定律”，即一国经济规模达到其60%时，美国就会将之视为威胁其霸权的对手，千方百计加以遏制，不管是当年的苏联、日本，还是现在的中国，概莫能外。中国的经济规模已经超过美国的60%，按照“美式霸权”逻辑，岂是“低调”就能躲得过去的，美国一些人不是宣称“遏制中国已经动手晚了”吗？

世人都知道，美国一些人信奉的是“丛林法则”。丛林法则是什么？就是欺软怕硬、弱肉强食。面对视“丛林法则”为圭臬的人，服软、示弱能求得安全吗？恰恰相反，你越服软，人家越是会看你软弱可欺；你越示弱，人家越是要拿你当任其宰割的鱼肉。这样的事实，中外历史上实在太多了。当年，清王朝要“量中华之物力，结与国之欢心”，却招致被瓜分豆剖、亡国灭种的危机；上世纪80年代，日本迫于美国压力签下“广场协议”，最终让日本陷入“失落的二十年”。历史一再警示我们，霸权主义的逻辑从未改变，霸权者恃强凌弱的本性也从未改变，在“丛林法则”面前，退让一步只能换来得寸进尺，委曲一次只会招致更高要价。

以和为贵的中华文明涵养了中国人“不惹事”的民族禀赋，不屈不挠的中华民族在历经磨难中锻造了“不怕事”的民族品格。新中国成立之初，面对封锁禁运、强敌压境、核武讹诈，中国人民正是以决不服软、决不退让的硬气，以敢于斗争、敢于胜利的精神，赢得了国家生存发展的空间。以斗争求安全则安全存，以退让求安全则安全亡，这是中国人民在斗争实践中得出的结论。回望历史，我们正是在一次次敢于斗争、善于斗争中，取得了新胜利，开创了新局面，也赢得了包括对手在内的世人的尊重。在具有许多新的历史特点的伟大斗争中，我们更要靠发扬斗争精神去赢得民族尊严、创造发展空间。

由此可见，那种“高调招敌”“忍让为上”“委曲求全”的论调，不是别有用心，就是犯了幼稚病。面对霸权主义，靠示弱不能求得一隅之安；面对强大对手，一味退让只会被彻底打翻在地。中国人民深深懂得，美国政府对中国的遏制打压，是中国发展壮大必然要承受的外部挑战，是中华民族伟大复兴进程中必须迈过的一道坎儿。奋进新征程，我们不会妄自尊大，中国志在和平发展，永远不称霸；我们也不会委曲求全，中国早已不是那个半殖民地的旧中国，任何人不要幻想让中国吞下损害自身利益的苦果。集中精力做好自己的事情，不卑不亢走向世界，从容自信面向未来，我们的道路一定会越走越宽广！（华 宁）

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)