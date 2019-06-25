开放合作、携手发展是正道——维护国际道义才有世界共同繁荣

世界银行预计今年全球经济增长2.6%，是近三年来最低的年度增长；全球贸易预计增长2.6%，是2008年国际金融危机以来的最低增速。国际机构和世界各国普遍认为，美国单方面挑起贸易摩擦，是造成世界经济和全球贸易增速下滑的推手。

然而，美国一些人对贸易保护主义危害置若罔闻，居然在日前举行的二十国集团财长和央行行长会议上声称：“目前世界上一些地区出现的经济减速决不是贸易紧张气氛造成的。”美方坚决反对在部长声明中出现“反对保护主义”的措辞，甚至不许写入“迫切需要解决贸易紧张局势”字样。欧盟经济和金融事务委员皮埃尔·莫斯科维奇颇感无奈地指出：“几乎会议室里的每个人都认为贸易紧张局势对经济构成威胁，但美国政府不这样认为。”德国《商报》文章感叹：“在贸易政策问题上，这是19比1的谈判。”

为自由贸易创造条件，可以促进全球发展。但是，美国一些人出于一己之利，丧失基本认知能力。面对本国发展问题，他们诿过于人，将别国视为威胁，肆意挥舞关税大棒，进行极限施压，动辄以“脱钩”等做法伤害经济全球化进程，暴露其根深蒂固的、与时代格格不入的零和思维。美国一些人所作所为，连美国媒体都看不下去——“用关税将美国经济实力武器化是一场危险的游戏。”美国消费者新闻与商业频道近日在报道中评价说。

单边主义、保护主义是独木桥，开放合作、携手发展是阳关道。对于世界上大多数国家而言，作出正确选择并不难。即便是在美国贸易代表办公室关于对中国输美商品加征关税的听证会上，反对关税大棒政策的声音也是绝对主流。美国商界“中国商品无可替代”的恳切陈词，世界各地此起彼伏的“反对保护主义”声浪，都充分表明人心所向、大势所趋。

树立什么样的发展观，就会走上什么样的发展道路。当今时代，只有秉持公平、开放、全面、创新的发展理念，才能在经济全球化大势中分享发展红利。公平发展，就是要让各国都成为全球发展的参与者、贡献者、受益者，不能为了一国发展，阻碍他国发展，更不能做损人利己的事。开放发展，就是要共同维护多边贸易体制，构建开放型世界经济。全面发展，就是要保证人人享有发展机遇、享受发展成果。创新发展，就是要以改革创新开掘发展潜力、增强增长动力，在发展中解决发展问题。世界舞台上，人们亟须在正确的发展理念引领下完善全球经济治理，构建经贸合作秩序，以开放为导向、以合作为动力、以共享为目标，推动世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。

义利相兼，以义为先。中国倡导的国际发展合作充满道义的力量，彰显强大感召力和吸引力。中国提出“一带一路”倡议，160多个国家和国际组织同中国签署合作文件；中国倡议成立亚洲基础设施投资银行，来自世界各地的97个成员加入。今年4月举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，150个国家、92个国际组织的6000余名外宾参加，达成283项成果。世界银行近日发表的报告指出，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱日均生活费低于3.2美元的中度贫困状态，使全球贸易增加6.2%，沿线经济体贸易增加9.7%，全球收入增加2.9%。

应对全球发展挑战，国际合作是大势所趋。坚持开放融通、合作共赢，站在道义制高点上结交全球发展伙伴，中国发展之路就会越走越宽，越走越顺。任何人妄图遏制中国发展，注定都是徒劳的。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)