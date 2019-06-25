格鲁吉亚首都骚乱未平息 俄罗斯连发两道禁飞令

继俄罗斯总统弗拉基米尔·普京21日下令将禁止俄民航班机飞往格鲁吉亚，俄罗斯交通部22日追加指令，宣布将禁止格鲁吉亚民航班机飞入俄境内。

格鲁吉亚首都第比利斯接连三天出现示威活动，240多人受伤、300多人被捕。俄罗斯政府以保护公民安全为由，连发两道禁飞令。

【两道禁飞令】

普京21日签署命令，鉴于格鲁吉亚出现示威活动，自7月8日起禁止俄罗斯民航班机飞往格鲁吉亚，以保护俄罗斯公民人身安全。

紧接着，俄罗斯交通部22日再发命令，出于安全因素、债务纠纷等考虑，自7月8日起禁止格鲁吉亚两家航空运营商的民航班机飞往俄罗斯。

本月20日以来，格鲁吉亚不少民众涌到首都街头，抗议俄罗斯议员谢尔盖·加夫里洛夫坐在格鲁吉亚议会议长座位发言，示威演变为骚乱，至少160名示威者和80名警察受伤。

据加夫里洛夫解释，格方邀请他参加论坛，“告诉我坐在主席台上，主持人让我坐在那个座位上”，不料他的这一举动触发一些格鲁吉亚民众不满。

【旅游业遭殃】

正值旅游旺季，俄方21日和22日接连两道禁飞令让两国旅行社和俄罗斯游客大感苦恼。

格鲁吉亚黑海沿岸多地风光旖旎、美食独特，是俄罗斯民众度假旅行的最热门目的地之一。2018年，俄罗斯超过130万人次赴格鲁吉亚度假。

俄罗斯政府部门建议各大旅行社暂停销售赴格鲁吉亚度假的旅游套餐，同时建议已经身处格鲁吉亚境内的俄罗斯游客立即回国。

正在格鲁吉亚度假的俄罗斯游客尼娜·古谢娃向媒体大吐苦水：“我们这些游客没有犯错，现在却要遭罪。”

俄罗斯与格鲁吉亚2006年、2008年关系紧张之际，俄方曾发布类似禁飞令。

2008年8月，俄格军队在南奥塞梯爆发冲突，俄方随后宣布承认阿布哈兹和南奥塞梯独立，两国关系进入“冰冻期”，迄今没有恢复外交关系。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)