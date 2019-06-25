美国与阿富汗塔利班将再启谈判 前六轮未获突破

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德22日说，美国与阿富汗塔利班定于本月29日启动第七轮谈判。美国国务院随后确认，新一轮谈判将在卡塔尔举行。

哈利勒扎德22日在微博客“推特”写道：“从我近期赴阿富汗和卡塔尔斡旋的情况看，我相信各方都希望尽快取得进展。”

美国与阿富汗塔利班的第六轮谈判5月在卡塔尔结束。与前五轮谈判一样，这轮谈判没有取得突破。

哈利勒扎德希望在第七轮谈判中能够就美国撤军、阿富汗安全等事宜达成协议。按照设想，美国从阿富汗撤军后，塔利班将确保阿富汗不会落入“基地”组织或其他极端组织的手中。

消息人士披露，阿富汗塔利班与美国方面近期数轮谈判取得一些进展，但分歧依旧明显，主要分歧之一是美国从阿富汗撤军时间表。

哈利勒扎德先前寻求推动塔利班与阿富汗政府直接对话，认为这对实现阿富汗和平至关重要。只是，塔利班指认阿富汗政府是美国扶植的“傀儡”，一直拒绝与阿富汗政府直接对话。

今年4月，由阿富汗政府和民间人士等组成的代表团原定在卡塔尔多哈与塔利班对话，但代表团的组成人员和规模遭卡塔尔政府和塔利班方面反对，会晤取消。

另外，阿富汗一些政治派别本月22日在巴基斯坦出席一场和平会议，为今后更多对话铺平道路。这次和平会议在巴基斯坦政府支持下举行，随后两天将有更多工作会议和对话。阿富汗塔利班没有派代表出席这次会议。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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