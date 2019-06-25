也门南部一输油管道遭袭受损被关闭

新华社科威特城6月24日电（记者聂云鹏 王薇）亚丁消息：也门南部舍卜沃省一处输油管道24日遭袭击并发生爆炸，随后管道被关闭。这是该省本月发生的第二起输油管道遇袭事件。
一名不愿透露姓名的也门安全部门官员告诉新华社记者，一伙身份不明的武装分子当天使用爆炸装置袭击了舍卜沃省东部劳达地区一处输油管道，导致剧烈爆炸。这条管道平时将原油从舍卜沃省北部油田输送到该省东南部一个港口以供出口。
负责运营这条管道的也门石油与矿产投资公司发布声明说，该公司一条输油管道当天遇袭后发生泄漏，随后管道被关闭。
目前尚无任何组织宣称制造了这起袭击。不过也门安全部门官员告诉记者，从作案手法来看，袭击极有可能是“基地”组织阿拉伯半岛分支所为。
本月11日，舍卜沃省东南部一处输油管道遭袭击并发生剧烈爆炸，部分管道被损毁。
2009年，“基地”组织沙特阿拉伯和也门的分支合并为“基地”组织阿拉伯半岛分支。2011年，也门国内发生动乱导致政权更迭，局势持续动荡，“基地”组织阿拉伯半岛分支趁机扩大在也门的势力范围。
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