伊斯坦布尔市长重选 土耳其最大反对党大获全胜

土耳其最大城市伊斯坦布尔23日重新选举市长，最大反对党共和人民党候选人埃克雷姆·伊马姆奥卢以明显优势获胜。

舆论认为，这是总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安执政16年来遭遇的最大打击之一。

【优势明显】

官方媒体阿纳多卢通讯社报道，截至23日晚，大约99%的选票清点完毕，伊马姆奥卢获得54%的选票，领先执政党正义与发展党候选人、前总理比纳利·耶尔德勒姆超过77.5万票。后者得票率为45%。

3月31日土耳其地方选举中，伊马姆奥卢以领先耶尔德勒姆1.3万票的微弱优势赢得伊斯坦布尔市长选举。正发党指认选举违规，要求重选。最高选举委员会5月初裁定选举结果无效，宣布6月重选。路透社报道，这一决定在土耳其国内外招致强烈批评。

伊马姆奥卢现年49岁，商人出身，曾担任伊斯坦布尔一个区的区长。法新社解读，他的竞选口号是“一切都会好起来”，与土耳其政坛通常咄咄逼人的风格相反，因而赢得选民共鸣。路透社报道，伊马姆奥卢在竞选中展现包容，避免批评埃尔多安。

伊马姆奥卢在获胜演讲中表示，准备与正发党合作，解决伊斯坦布尔市面临的难题，包括交通拥堵和叙利亚难民安置。

埃尔多安当天承认正发党失利，在社交媒体“推特”写道：“祝贺根据初步结果赢得选举的埃克雷姆·伊马姆奥卢。”

【后续影响】

美联社解读，23日选举不只是一次市长选举，埃尔多安自己曾经说过：“得伊斯坦布尔者得土耳其。”

“这对耶尔德勒姆和埃尔多安而言是巨大的失败，”土耳其比尔肯特大学国际关系助理教授贝尔克·埃森接受法新社采访时说。

埃尔多安20世纪90年代任伊斯坦布尔市市长，2003年至2014年任总理，2014年当选总统，2018年连任。掌权期间，土耳其经济多年保持强劲增长。只是，土耳其当前经济衰退和物价上涨影响了埃尔多安和正发党的民意支持率。在3月31日地方选举中，正发党还在首都安卡拉、伊兹密尔、安塔利亚等主要城市市长选举中败北。

路透社分析，伊斯坦布尔市市长重选结果让埃尔多安非常尴尬，可能削弱他对权力的强力控制。埃尔多安在竞选中卖力地为执政党候选人拉票。正发党失利可能触发土耳其政府内阁改组以至对外政策调整。

美国卡内基国际和平研究员布鲁塞尔中心访问学者、土耳其前外交官塞南·于尔根说，伊马姆奥卢获胜优势明显，重选“肯定将对土耳其政治的未来产生影响”，“这对正发党是一个令人担忧的信号”。

不过，埃尔多安上周表示伊斯坦布尔市长重选没有那么重要。他说，换市长“只是商店橱窗换了摆设而已”。伊斯坦布尔下设城区中近三分之二仍由正发党控制。（王雪梅）（新华社专特稿）

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