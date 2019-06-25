伊拉克反恐部队打死14名“伊斯兰国”武装分子

新华社巴格达6月24日电（记者张淼）伊拉克军方24日说，反恐部队当天在伊拉克北部基尔库克省发起清剿极端组织“伊斯兰国”的行动，共打死14名武装分子。

伊拉克联合行动指挥部当天发表声明说，在打击“伊斯兰国”国际联盟的空中支援下，伊拉克反恐部队在基尔库克省首府基尔库克市以南地区发起清剿“伊斯兰国”残余武装的行动，共打死14名武装分子。

声明未透露反恐部队方面的伤亡情况和其他细节。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余，伺机发动袭击。

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