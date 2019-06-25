不断开创中国特色大国外交新局面——写在中央外事工作会议召开一周年之际

新华社北京6月24日电

新华社记者白洁、潘洁、郑明达

一年前的仲夏，中央外事工作会议在京召开，习近平外交思想的指导地位确立，为全面推进新时代对外工作明确前进方向、提供根本遵循。

一年来，在习近平外交思想的指导下，置身世界大发展大变革大调整中的中国，不惑于纷乱现象，不畏于艰难险阻，以“乱云飞渡仍从容”的战略定力，“千磨万击还坚劲”的韧劲气度，朝着既定方向中流击楫、劈波斩浪，不断开创中国特色大国外交新局面。

“今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、世界之中国。”一个日益走近世界舞台中央的中国，正以更宏阔的格局、更高远的目标、更从容的步伐、更开放的姿态，砥砺奋进，阔步前行……

以元首外交引领 扩大全球朋友圈

夏至时节，风景秀丽的朝鲜锦绣山迎宾馆。

中共中央总书记、国家主席习近平和朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩在轻松友好的气氛中散步交谈。沐风栉雨70载，中朝传统友谊掀开新篇章。

对朝鲜进行国事访问是继俄罗斯、中亚之行后，习近平主席本月内的第三次出访。27日，他将再度启程，赴日本大阪出席二十国集团领导人峰会。

有观察人士注意到，这种几乎“一周一访”的频率极为罕见，中国从北、西、东三个方向稳固周边外交，节奏明快，双多边结合，打了一套漂亮的“外交组合拳”。

这个6月，见证着中国领导人运筹帷幄、纵横捭阖的大手笔，也记录下中国特色大国外交不断开创新局面的生动实践。

潜其心，观天下之理；定其心，应天下之变。

通盘谋划大国、周边、发展中国家及多边外交，持续拓展中国的全球伙伴关系网络,这是大国外交的智慧与成熟，更是大国领袖的视野与担当。

深耕厚植、全球布局，不断加强同各国友好往来，中国与世界互动更趋密集——

一天14场双边会晤！今年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕前一天，习近平主席的“忙碌指数”再创新高。

在国内接待外国国家元首、政府首脑及国际组织负责人100多人次；到访19个国家，出席多场重要国际会议，行程遍布亚洲、非洲、大洋洲、欧洲、拉丁美洲……一年来，习近平主席频密的外交日程，标注了中国与世界互动的新高度。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会——4月底到5月中旬，不到一个月的时间内，3场主场外交活动接踵而至，近50位国家元首和政府首脑云集北京，中国主张、中国方案的感召力可见一斑。

媒体评价，国内国际两个大局统一运筹，主场外交与出访活动联动共振，已成为中国外交的鲜明特征。

登高望远、把握大势，中国致力于做国际社会的建设者和架桥者——

秉持真实亲诚理念和正确义利观，中国积极落实中非合作论坛北京峰会和中阿合作论坛、中拉论坛相关会议成果，加快构建中国同发展中国家的命运共同体；秉持亲诚惠容理念，继续与周边国家增进互信，拓展务实合作，深化利益交融。

以对话解决争端、以协商化解分歧，是建设新型国际关系的应有之义。

面对印巴冲突和委内瑞拉局势，中国秉持公平正义，强调各国的主权和领土完整应得到充分尊重。在联合国安理会，中国果断就有关决议草案投下否决票，反对外部势力干涉委内瑞拉内政，维护国际关系准则。

与此同时，在朝核问题、叙利亚问题、伊核问题等热点问题上，中方积极探索中国特色解决之道，劝和促谈，维护正义，为维护世界和平稳定发挥不可替代的重要积极作用。

以开放合作之姿 谋求各国共同发展

6月24日至25日，中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议在北京举行。中非双方将重点围绕落实去年9月北京峰会成果，对接行动，凝聚共识，推动峰会成果更多、更好造福中非人民。

“大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。”中国向世界坚定表明：要坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界。

以开放促发展，在开放世界融入世界中造福世界——

“部分展区‘一位难求’；上千家‘新面孔’将亮相！”6月初，一则关于第二届中国国际进口博览会的消息，让人们对数月后将在上海再度举行的这一展会充满期待。

期待源于现实。去年11月首届进博会盛况空前：172个国家、地区和国际组织，3600多家境外企业参加，成交额近600亿美元。

这是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，更是中国主动向世界开放市场的重大政策宣示和行动。

“改革开放40年的实践启示我们：开放带来进步，封闭必然落后。”面对不稳定、不确定的国际环境，中国始终按照自己的节奏和步伐，坚定不移扩大开放。

着眼自身，主动增加进口、通过外商投资法、缩短外资准入负面清单、降低关税总水平……中国一系列扩大开放的硬招实招，如同阳光穿透保护主义阴云，为国际社会带来希望与机遇，向世界展现了中国魄力。

不搞你输我赢的零和博弈，而是将自身发展寓于全球发展，在同各国良性互动中实现普惠共赢，不断为世界经济提供市场、添加动力、创造机遇。

以合作谋共赢，在携手共商共建中实现成果共享——

3月23日，“永恒之城”罗马。中国同意大利签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，意大利成为七国集团中率先加入“一带一路”倡议的国家。

一个多月后，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行，务实成果清单多达283项，项目合作协议总额高达640多亿美元，高峰论坛开启高质量共建“一带一路”新阶段。

“中国的发展不是独善其身的发展，‘一带一路’就是要同愿意与我们合作的世界各国，实现互利共赢的发展，最终实现人类的和谐共生。这也是5000多年中华文明的精髓所在。”习近平主席道出“一带一路”倡议提出近6年来“一呼百应”、进展飞速背后的东方密码。

义谓天下合宜之理，道谓天下通行之路。

近6年来，共建“一带一路”大幅提升了贸易投资自由化便利化水平，推动中国开放空间从沿海、沿江向内陆、沿边延伸，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局。

近6年来，共建“一带一路”为世界经济增长开辟了新空间，为国际贸易和投资搭建了新平台，为完善全球经济治理拓展了新实践，为增进各国民生福祉作出了新贡献。

世界银行6月18日发布的研究报告显示，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱中度贫困，使全球贸易增加6.2%，沿线经济体贸易增加9.7%，全球收入增加2.9%。

“没有主要铁路、公路动脉和能源供给等，一些国家的贫困状况很难被改变，中国正在帮他们加速建设基础设施来脱贫。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说。

互尊互信挺在前头，发展成果世界共享，中国方案正在收获越来越多国家和地区的“信任票”。

力倡多边主义 推动全球治理改革

6月28日至29日，二十国集团领导人大阪峰会将在日本召开。面对当前逆全球化思潮泛起，贸易保护主义、单边主义逆流涌动，多边主义和多边贸易机制备受冲击的现实，国际社会期待各方团结合作、携手应对。

身处人类发展何去何从的十字路口，中国一直以来积极做行动派、不做观望者，坚持同各方共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。

坚持高举经济全球化大旗，为世界经济注入确定性——

全球化是历史大势，中国是全球化最坚定的倡导者和维护者之一。

“当前，世界上出现的一些逆全球化动向只不过是全球化潮流中激起的几朵浪花，阻挡不住全球化大潮。全球化出现一些问题并不可怕，不能因噎废食，动辄采取保护主义、单边主义措施，不能采取以邻为壑的自私做法。”习近平主席在圣彼得堡国际经济论坛期间如是说。

这是中国领导人的深刻洞见：全球化出现的问题，反映的是全球治理的滞后。解决这些问题，要坚持以开放为导向，坚定维护多边贸易体制。

面对个别国家不断以单边主义行动挑起贸易争端、破坏多边贸易体制的行为，中国保持定力、沉着应对，在坚持做好自己的事情的同时，放眼世界，推动构建开放型世界经济。

一年间，中非、中拉、中国－中东欧合作不断深入，第三方市场、地方交流、科技创新等合作模式日益成熟。许多国家和地区领导人纷纷表达与中国加强合作的期待。

正如英国知名社会学家马丁·阿尔布劳所说：“中国对推进全球化的贡献很多，具有战略意义。”

坚持为构建公正合理有效的全球治理体系贡献力量——

3月26日，巴黎爱丽舍宫，中法全球治理论坛闭幕式在这里举行。

这个由中法共同主办的论坛，因为德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克的参加而更具多边代表意义。

“积极推进全球治理规则民主化”“坚持求同存异、聚同化异”……习近平主席的观点获得与会各方一致赞同。

“坚持公正合理，破解治理赤字”“坚持互商互谅，破解信任赤字”“坚持同舟共济，破解和平赤字”“坚持互利共赢，破解发展赤字”……习近平主席在中法全球治理论坛闭幕式上的一席话，道出全球治理体系改革的要义。

维护以联合国为核心的国际体系，维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际法和国际关系基本准则；推动绿色和可持续发展，落实联合国2030年可持续发展议程；坚持共商共建共享的全球治理观；坚持全球事务由各国人民商量着办……中国主张得到越来越多国家的支持。

坚持为推动构建人类命运共同体不懈努力——

这一年，中国推动构建人类命运共同体的步伐更加稳健。

6月14日，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克。“推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，形成构建人类命运共同体的共同理念”这一中国主张，被写入《上海合作组织成员国元首理事会比什凯克宣言》。

4月底，中国先后同柬埔寨、老挝签署命运共同体行动计划，推动构建命运共同体由愿景计划转入落实阶段，成为不同文明、国情各异国家间开展紧密合作的又一生动实践。

从在莫斯科国际关系学院首提“命运共同体”，到访问联合国日内瓦总部时提出“构建人类命运共同体，实现共赢共享”，习近平主席对构建人类命运共同体的擘画和推进，正促使这一中国方案由理念转化为实实在在的行动，为世界贡献了实现共同愿景的“中国版”解决方案。

今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。

乘浩荡之东风，立时代之潮头。在习近平外交思想指导下，中国特色大国外交谋大势，担大义，行大道，正不断谱写和平发展、繁荣进步的时代华章。

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)