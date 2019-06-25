社评：蓬佩奥已成国际舞台上的一个乱源

美国国务卿蓬佩奥成了国际舞台上的一个乱源。在美国国家战略朝着冷战思维扭转的历史关头，他以个人之力将这种扭转一次次推向极端，成为美国对外政策的“鹰中之鹰”。世界大国中极少出现如此疯狂的首席外交官，他颠覆了外交的传统含义，把美国国务院变成了发动对外攻击的大本营，他已经成为威胁世界和平、专门给有各种矛盾的大国及主要国家之间燃擦火星的人。

蓬佩奥近一段时间借频繁出访制造的机会对中国、俄罗斯、伊朗等国左右开弓，极尽抹黑和打压之能事。仅仅在中国方向，他的攻击性语言完全突破了以往美国对华外交语言体系，使用了各种恶毒字眼。此外他是煽动盟国封堵华为的最活跃说客和威逼者，在攻击中国涉疆政策方面尤其不遗余力，在香港等问题上他的所作所为更是越过了卢比孔河。他不是在搞大国博弈，而是成为了反华势力的一面旗帜。

中美关系，加上俄美和伊美关系，会很大程度上决定整个国际关系的性质，决定世界稳定还是动荡。蓬佩奥不仅在向上述三国捅刀子，他同时在向世界捅刀子，他的言行成为对21世纪和平的特殊诅咒。

美国因为世界力量格局的变化而产生某种危机感，这本是可以理解的。但是蓬佩奥不是在通过加强沟通增信释疑，缓解各国的危机感，而是极力将美方的危机感转变成对外仇恨，用激进行动刺激国际上敌意的增加。他在国际形势整体恶化中扮演了推波助澜的突出角色。

“美国再次伟大”无法是一场独角戏，它离不开与世界相对和谐的相处。过去几十年美国打的仗太多了，对外制裁和冲突也太多了，对美国的国力形成了消耗。美国前总统卡特看到了这一点，很多美国人也看到了这一点。而蓬佩奥却推着美国朝着进一步增加对抗的方向走，他不是在帮助特朗普总统实现竞选承诺，而是在破坏兑现那些承诺的大环境。

蓬佩奥的经历中有很多军事和情报的元素，当众议员时也没少发起对外冲突，对抗似乎成了他的思维定式，也成为他唯一会做的事情。只有在与中俄伊这些国家对抗时，他才能找到自我，这已经成为他证明个人价值的方式。

即使对美国新的国家战略来说，蓬佩奥也走得太远了。美国国家战略视中国为“战略竞争者”，但蓬佩奥在把“战略竞争”偷换成“战略敌对”。这决不是同样希望过和平日子的美国公众想要的，为了让对中国的敌对主张看上去合理，蓬佩奥做了煽动美国舆论仇视中国的急先锋，他把一个又一个恶毒的标签贴到中国身上。

出了这样的国务卿，不能不说是美国政治的悲剧，同时也是国际政治的悲哀。世界需要警惕蓬佩奥对人类和平所造成的类似虫蛀的侵蚀，不要因为他有美国国务卿之尊，就对制造破坏力的他报以客气。他尤其打击了外交界的建设性作用，挤掉了缓和国家间冲突的宝贵空间，他给外交的职业光荣抹上了很重的污点。全球外交界应当鄙视他的作为，共同讨伐之。

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