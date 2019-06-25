6月23日，在土耳其伊斯坦布尔，埃克雷姆·伊马姆奥卢（中）在集会上向支持者致意。

新华社/路透

美“世纪协议”经济方案遭巴反对

近日，美国白宫公布其所谓推动解决巴以问题“世纪协议”的经济方案。但这一方案遭到了巴勒斯坦方面的反对。白宫公布名为“和平促繁荣”的经济方案，并称该方案将帮助巴勒斯坦人及整个地区“激活经济潜力”。方案目标包括在未来10年促成对巴勒斯坦投资超过500亿美元、为巴勒斯坦人创造100万个就业岗位、将巴勒斯坦失业率降至接近个位数等。

法塔赫发言人穆尼尔·阿勒扎胡布23日发表声明说，美国的经济方案是用“阿拉伯国家的钱财扼杀巴勒斯坦人政治解决巴以矛盾的愿望”。声明呼吁即将参加巴林经济研讨会的阿拉伯国家拒绝美国提议。

哈马斯发言人阿卜杜拉托夫·格努阿23日说，美国的计划是企图将巴勒斯坦问题转换成经济和人道主义问题，并为推进“世纪协议”铺路。

杰哈德领导人贾米勒·阿勒扬23日表示，美国“世纪协议”经济方案代表的是美国和以色列解决巴以问题的观点，与巴勒斯坦人民的原则、权利和政治诉求相去甚远；美国的阴谋只会导致地区反美以情绪增长，根本无法达到美国称让地区远离恐怖与对抗的目标。

土反对党候选人赢得伊市选举（见图）

6月23日，土耳其最大反对党共和人民党候选人埃克雷姆·伊马姆奥卢在重新举行的伊斯坦布尔市长选举中以明显优势胜出，主要竞争对手执政党正义与发展党候选人、前总理比纳利·耶尔德勒姆已向其表示祝贺。

土耳其阿纳多卢通讯社公布的初步结果显示，在已统计的99.37%的选票中，伊马姆奥卢赢得54.03%的选票，耶尔德勒姆得票率为45.09%。

在3月31日举行的地方选举中，伊马姆奥卢以微弱优势击败耶尔德勒姆，赢得伊斯坦布尔市长选举，但他就职不到一个月就被土耳其最高选举委员会撤销市长资格。土最高选举委员会接受正义与发展党有关地方选举中存在违规行为的申诉，取消伊斯坦布尔市长选举结果，并确定6月23日重新举行选举。

伊斯坦布尔是土耳其最大城市和经济文化中心，这是正义与发展党过去25年来首次在这个城市市长选举中失利。3月底举行的地方选举中，正义与发展党已在安卡拉、伊兹密尔和安塔利亚等大城市市长选举中败选。

（均据新华社电）

(责编：李圆征(实习生)、徐祥丽)