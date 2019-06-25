原标题：哈萨克斯坦军事仓库爆炸 伤亡人数已逾50人

中新社努尔苏丹6月24日电(记者 文龙杰)哈萨克斯坦南部城市阿尔斯市附近一处军事仓库当地时间24日上午发生爆炸，伤亡人数已逾50人。

据哈国防部通报称，24日上午9时20分许，位于哈萨克斯坦南部图尔克斯坦州阿尔斯市附近的一处军用仓库因失火而发生爆炸。事故发生后，哈军方组织了专业人员进行灭火作业。

图尔克斯坦州官方在新闻发布会上称，阿尔斯市军事基地弹药库爆炸事故造成了31名该州公民死伤，其中1人死亡，2人重伤。

此外，据哈媒报道，还有一批伤者被送往临近的哈直辖市奇姆肯特市的医院救治，截至目前已逾20人，这一数字仍在上升。

哈公共卫生管理部门消息称，伤者中包括妇女和儿童，伤者现仍陆续送医救治。

图尔克斯坦州州长舒克耶夫表示，根据此次爆炸的规模，对阿尔斯市市民进行了全部疏散。“目前，阿尔斯市4.5万名市民已被全部疏散。我们已关闭了所有主要道路，当地驻军和警察在市内进行巡逻。”

事故原因目前还在调查当中。哈国防部已向事故发生地点派出了调查委员会。哈国防部部长也已赶往事发现场，称“将亲自了解事故原因和采取必要的措施”。

哈总统托卡耶夫当天就此事要求国防部等相关部门做好事故善后工作，切实保障周边居民安全，明确事故原因。(完)

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