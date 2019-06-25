王岐山集体会见中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议非方代表团团长

本报北京6月24日电 （记者王远）国家副主席王岐山24日在人民大会堂集体会见中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议非方代表团团长。

王岐山表示，在中非几代领导人和双方人民的努力下，中非关系历久弥坚，取得了辉煌成就。举行中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议，是中非携手推进落实去年9月论坛峰会成果的重要举措，是今年中非关系中的一件大事，双方要充分对接思路、凝聚共识、促进合作。中方将继续同非方一道，推动中非全面战略合作伙伴关系不断迈上新台阶，构建更加紧密的中非命运共同体。

非方代表团团长表示，中非合作是南南合作的典范。非方赞赏中国发展模式和伟大成就，期待同中方共建“一带一路”，共同落实好中非合作论坛各项成果。

王毅参加会见。

《 人民日报 》（ 2019年06月25日 01 版）

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