布基纳法索发生袭击事件致15人死亡

新华社洛美6月24日电（记者肖玖阳）瓦加杜古消息：布基纳法索国防部24日早间发表声明说，布北部桑马滕加省两座村庄22日傍晚遭一伙不明身份的武装分子袭击，造成15人死亡。

声明说，这伙武装分子当天傍晚先后袭击了相邻的两座村庄，共打死15名村民，还焚烧了3家商店以及十余辆摩托车。袭击发生后，布基纳法索安全部队随即展开搜查行动。

目前，尚无任何组织或个人宣称制造了这起袭击事件，声明呼吁当地民众向安全部队提供线索。

2015年以来，布基纳法索袭击事件频发，安全形势严峻。2018年3月2日，位于首都瓦加杜古的布军队总部和法国驻布基纳法索大使馆遭到不明身份武装人员袭击，造成8名士兵身亡。本月19日，布北部苏姆省发生袭击事件，造成至少17人死亡。

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