第二届中国济南新东南国际人才创新创业大赛澳新赛区决赛在墨尔本落幕

人民网堪培拉6月24日电 23日，2019年“中国济南新动能国际人才创新创业大赛”暨优瑞卡创新创业大赛总决赛在墨尔本联邦广场迪肯大厅落幕。据主办方之一优瑞卡国际集团首席执行官乔治欧介绍，比赛全球设有6个赛区，澳新赛区有近200个项目递上报名信息。其中30个项目经过各项评比脱颖而出，将于今年7月赴山东济南参加全球总决赛，并有机会获得济南市政府的政策和各类双创基金支持。

本次大赛由中国科技部火炬高技术产业开发中心指导，澳大利亚优瑞卡科技创投有限公司与中国山东省济南市人民政府联合主办，澳大利亚墨尔本市市政府、澳大利亚东部创新与商业中心、浙江清华长三角研究院、澳中大健康加速器等多家单位共同承办的一项国际化创新创业年度竞赛。比赛聚焦大数据与新一代信息技术、智能制造与高端装备、生物医药与医疗康养、现代高效生态农业及食品4个领域。

中国驻墨尔本总领馆龙舟总领事、中国科技部火炬高技术产业开发中心张卫星书记等嘉宾参与活动并致辞。龙舟说，墨尔本汇聚众多高等教育，先进技术同时也是文化之都，艺术之都。希望中澳两国青年通过教育，科技，人文 艺术等方面的交流增近彼此的了解，碰撞出智慧的火花。澳大利亚维多利亚州政府就业与区域部亚洲区域主任贾森·费茨表示，去年他到中国的十一个城市视察，中国的科学家、企业家自我创造的领先技术与发展能力给他留下了非常深刻的印象。这次双创大赛促进了中澳之间的友谊，将带来彼此更加深入了解和发展合作的机会。中国山东省济南市高新区创业服务中心代表高鹏霄表示，希望通过这样的比赛形式，培养和鼓励创新创业精神，促进创新科研项目的落地孵化，并且希望吸引更多优秀人才来济南创新创业。

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