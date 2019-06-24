新华社利雅得6月24日电 专访：中国对全球经济贡献有目共睹——访沙特“海湾研究中心”首席经济专家斯法基亚纳基斯

新华社记者涂一帆

沙特阿拉伯智库“海湾研究中心”首席经济专家约翰·斯法基亚纳基斯23日在接受新华社记者电话采访时表示，在推动世界经济增长方面，中国一直在努力做到最好，中国取得的成绩有目共睹。

二十国集团领导人第十四次峰会即将在日本大阪举行，斯法基亚纳基斯特别赞扬了中国在世界经济中发挥的关键作用。他说，中国经济发展助推世界经济增长，其在二十国集团机制中的作用不可或缺。

“中国拥有超过13亿人口，在40年间成功实现7亿多人口摆脱贫困，取得的经济成就举世瞩目，世界其他国家能够从中国减贫脱贫的成功实践中学到宝贵经验。”他说。

斯法基亚纳基斯十分看好“一带一路”建设的前景。他说：“中国提出的‘一带一路’倡议对发展中国家来说非常有意义，我期待在该倡议下出现更多更有价值的项目，以更好促进这些国家的经济社会发展。”

联合国日前发布报告说，受贸易紧张局势悬而未决、多国政策不确定性和商业信心不断减弱影响，全球经济增长正经历全面放缓。

对此，斯法基亚纳基斯说，近年来，二十国集团机制面临的挑战越来越多，但它仍是世界主要经济体对话和协作的重要平台，希望与会领导人能够就如何避免全球经济进一步放缓等问题加强政策协调并提出实用的建议。

在斯法基亚纳基斯看来，中国和美国作为全球最大的两个经济体，两国领导人在二十国集团领导人大阪峰会期间如果能够见面并对全球经济前景进行沟通和探讨，将是非常重要的积极信号。

他说：“中美之间建立信任很重要，两国需要继续展开对话，通过逻辑和理性，照顾彼此合理关切，找到妥善解决问题的办法，来共同推进并帮助全球经济增长。”

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