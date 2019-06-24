新华社大马士革6月23日电 专访：美国保护主义行为危害世界福祉——访统一叙利亚共产党总书记尼穆尔

新华社记者汪健 郑一晗

叙利亚统一叙利亚共产党总书记尼穆尔日前接受新华社记者采访时表示，美国贸易保护主义行为危害的不仅仅是某个企业或国家，而是世界的和平与福祉。

尼穆尔说，近来美国针对中国的一系列打压行为违背国际法，“任何受到不公待遇的国家都有权采取措施维护自身利益”。他强调，美国对包括华为在内的中国企业采取打压措施没有正当理由，其无视国际准则、滥用经济制裁的做法，与美国标榜的自由市场、法治理念背道而驰。

在谈到美国对中国输美商品加征关税时，尼穆尔说，美方做法不仅损害出口企业利益，还加重美国消费者负担，更威胁世界贸易体制的稳定。

面对美国的单边主义和贸易保护主义行为，尼穆尔呼吁世界各国保持团结，捍卫共同经济发展利益，抵制美国错误政策。“如果世界各国能团结起来，美国的不当行为将受到限制。”他说。

尼穆尔认为，无论是在经济还是政治层面，中国都展现了政策远见；面对国际局势变化，中国保持了政策定力。

他还表示，关于知识产权问题，美国应从事实出发推进知识产权保护，而不是肆意夸大、扭曲事实，将知识产权议题作为其错误政策的借口。

尼穆尔指出，中国提出的“一带一路”倡议为包括叙利亚在内的阿拉伯国家带来发展机遇，未来阿中、叙中经贸关系必将得到进一步发展和深化。

(责编：马靓辉(实习生)、徐祥丽)