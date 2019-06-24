埃塞俄比亚发生未遂兵变 军队参谋长遭枪击身亡

埃塞俄比亚中北部一座城市22日晚发生未遂兵变，军队参谋长等3人死亡，一名将军是主谋。
埃塞总理阿比·艾哈迈德·阿里办公室23日发布一份声明，说阿姆哈拉州首府巴赫达尔前一晚发生未遂兵变。
声明说，兵变旨在破坏事发地区“来之不易”的和平，这一图谋应受到所有埃塞俄比亚人谴责，埃塞政府完全有能力“制服（发动兵变的）武装组织”。
埃塞国家媒体23日报道，阿姆哈拉州州长安巴丘·梅孔嫩和一名助手在兵变中丧生；军队参谋长西雷·梅孔嫩试图阻止兵变，遭警卫枪击身亡。
阿比在国家电视台说，兵变发生时，阿姆哈拉州州政府部分官员正开会，一些人死亡，一些人受伤。
报道说，兵变主谋是阿姆哈拉州安全部队主管阿萨姆纽·齐盖。
阿姆哈拉州特种部队主管塔费拉·马莫准将当天告诉埃塞国家电视台，参与兵变的大多数人遭逮捕，一些人在逃。
法新社23日报道，22日日落后不久，巴赫达尔响起枪声，持续数小时。
阿比去年4月就任，推行经济改革。他同年与长期对峙的邻国厄立特里亚总统伊萨亚斯·阿费沃尔基会面，迈出外交“融冰”重要一步。
法新社报道，埃塞时常发生部族冲突，超过100万埃塞人流离失所，对阿比执政构成不小的挑战。（王逸君）（新华社专特稿）
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