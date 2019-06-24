土耳其反对党候选人赢得伊斯坦布尔市长选举

新华社伊斯坦布尔6月23日电（记者易爱军）土耳其最大反对党共和人民党候选人埃克雷姆·伊马姆奥卢23日在重新举行的伊斯坦布尔市长选举中以明显优势胜出，主要竞争对手执政党正义与发展党候选人、前总理比纳利·耶尔德勒姆已向其表示祝贺。

土耳其阿纳多卢通讯社公布的初步结果显示，在已统计的99.37%的选票中，伊马姆奥卢赢得54.03%的选票，耶尔德勒姆得票率为45.09%。

伊马姆奥卢在电视讲话中呼呼选举观察员们继续守护投票箱直到选举结果最终确定。他承诺，就任后将杜绝“奢华、自大、浪费和两极化”。耶尔德勒姆在电视讲话中承认伊马姆奥卢取得明显胜利并向其表示祝贺。

在3月31日举行的地方选举中，伊马姆奥卢以微弱优势击败耶尔德勒姆，赢得伊斯坦布尔市长选举，但他就职不到一个月就被土耳其最高选举委员会撤销市长资格。土最高选举委员会接受正义与发展党有关地方选举中存在违规行为的申诉，取消伊斯坦布尔市长选举结果，并确定6月23日重新举行选举。

伊斯坦布尔是土耳其最大城市和经济文化中心，这是正义与发展党过去25年来首次在这个城市的市长选举中失利。在3月底举行的地方选举中，正义与发展党已在安卡拉、伊兹密尔和安塔利亚等大城市市长选举中败选。

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