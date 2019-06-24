土耳其反对党候选人赢得伊斯坦布尔市长选举

新华社伊斯坦布尔6月23日电（记者易爱军）土耳其最大反对党共和人民党候选人埃克雷姆·伊马姆奥卢23日在重新举行的伊斯坦布尔市长选举中以明显优势胜出，主要竞争对手执政党正义与发展党候选人、前总理比纳利·耶尔德勒姆已向其表示祝贺。
土耳其阿纳多卢通讯社公布的初步结果显示，在已统计的99.37%的选票中，伊马姆奥卢赢得54.03%的选票，耶尔德勒姆得票率为45.09%。
伊马姆奥卢在电视讲话中呼呼选举观察员们继续守护投票箱直到选举结果最终确定。他承诺，就任后将杜绝“奢华、自大、浪费和两极化”。耶尔德勒姆在电视讲话中承认伊马姆奥卢取得明显胜利并向其表示祝贺。
在3月31日举行的地方选举中，伊马姆奥卢以微弱优势击败耶尔德勒姆，赢得伊斯坦布尔市长选举，但他就职不到一个月就被土耳其最高选举委员会撤销市长资格。土最高选举委员会接受正义与发展党有关地方选举中存在违规行为的申诉，取消伊斯坦布尔市长选举结果，并确定6月23日重新举行选举。
伊斯坦布尔是土耳其最大城市和经济文化中心，这是正义与发展党过去25年来首次在这个城市的市长选举中失利。在3月底举行的地方选举中，正义与发展党已在安卡拉、伊兹密尔和安塔利亚等大城市市长选举中败选。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】