来自法国的参观者说：“中国举办的这个展览令人印象深刻。”

正在中国北京举办的“大美亚细亚——亚洲文明展”，共汇集包括中国在内的亚洲全部47国和埃及、希腊两个文明古国伙伴的451件（组）文物，体现了亚洲各国的文化自信和文明认同程度。

进入展厅，大型环幕上循环播放的亚洲各国世界遗产影像吸引了许多观众驻足观看，从阿富汗的赫拉特城堡到丝绸之路的玉门关遗址，每一帧精彩绝伦的画面都充分展现了“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富”的精神内涵。

展厅内，一对来自法国的老夫妻正停留在缅甸竖琴展品前仔细端详。接受采访时，他们说：“中国举办的这个展览令人印象深刻，像是在看一个融合了亚洲各个国家文明的集成。”北京师范大学附属中学的同学们也来参观。正在读初中二年级一位同学的感想是：“在课堂上，我们通过课本了解到亚洲文明的多元特点，但仅通过文字和图片来领会毕竟是抽象的。通过这次参观，一些历史课本上的图片真正化做实物展现在眼前，这种感觉太神奇了！”

(责编：马靓辉(实习生)、燕勐)