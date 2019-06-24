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来自法国的参观者说：“中国举办的这个展览令人印象深刻。”
正在中国北京举办的“大美亚细亚——亚洲文明展”，共汇集包括中国在内的亚洲全部47国和埃及、希腊两个文明古国伙伴的451件（组）文物，体现了亚洲各国的文化自信和文明认同程度。
进入展厅，大型环幕上循环播放的亚洲各国世界遗产影像吸引了许多观众驻足观看，从阿富汗的赫拉特城堡到丝绸之路的玉门关遗址，每一帧精彩绝伦的画面都充分展现了“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富”的精神内涵。
展厅内，一对来自法国的老夫妻正停留在缅甸竖琴展品前仔细端详。接受采访时，他们说：“中国举办的这个展览令人印象深刻，像是在看一个融合了亚洲各个国家文明的集成。”北京师范大学附属中学的同学们也来参观。正在读初中二年级一位同学的感想是：“在课堂上，我们通过课本了解到亚洲文明的多元特点，但仅通过文字和图片来领会毕竟是抽象的。通过这次参观，一些历史课本上的图片真正化做实物展现在眼前，这种感觉太神奇了！”
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】