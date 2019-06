文明印记与自然馈赠都值得尊敬和向往

卓瑞尔河岸天文台是曼彻斯特大学的一部分,位于英格兰西北部柴郡东部的乡村地区,是世界上最早的射电天文观测台之一。这个天文台包含了许多射电望远镜和附属功能性建筑。周围环绕着开阔的乡村,可避免无线电干扰。

意大利 科内利亚诺和瓦尔多比亚代内的起泡酒产地

Le Colline del Prosecco di Conegliano a Valdobbiadene(Italy)

申报类型:世界文化遗产

列入世界文化遗产预备名单时间:2010.10.05

依据的突出普遍价值标准:(v)

位于意大利东北部,除了独特的山地风光,还有着由葡萄园、森林、小村庄和农业组成的充满生机的景观。从17世纪开始,在被称为“ciglioni”的陡坡地区建立了草地梯田间狭小的葡萄园,从而创造了独特的棋盘状图案且与斜坡平行或垂直。在19世纪,当地农民发明出了一种被称为“bellussera”的葡萄树特殊栽培技术,从而形成了这一景观的美学特征。

伊拉克 巴比伦

Babylon (Iraq)

申报类型:世界文化遗产

列入世界文化遗产预备名单时间:2003.10.29

依据的突出普遍价值标准:(iii)(vi)

“巴比伦”早在1983年就拟提出申请。

巴比伦位于伊拉克首都巴格达以南85公里处,包含了巴比伦古城的遗迹、城墙和寺庙,是美索不达米亚最大和最古老的定居点之一,在人类文明、考古遗址、历史城市等方面都有相当重要的价值。

2019年6月30日至7月10日,第43届世界遗产大会将在阿塞拜疆首都巴库举行。日前,作为专业咨询机构的国际古迹遗址理事会(ICOMOS)和世界自然保护联盟(IUCN),已对各国提交的37项申遗项目作出评估。

2019年,世界各国推荐了哪些精彩的文化和自然遗产项目?

各国的推荐都很精彩

今年,应是世界遗产的丰收年。

饱经战乱摧残的文明古国伊拉克,终于在2019年申报了在人类文明史上有重要意义的“巴比伦”(Babylon)。

德国一下子推荐了3项,其中自己只申报了“奥格斯堡市水管理系统”(Water Management System of Augsburg),另两个项目都是跨国申报:与捷克联合申报了“厄尔士山脉矿区”(Erzgebirge/Kru?noho公式í Mining Region),联合奥地利、匈牙利、斯洛伐克申报了“罗马帝国的多瑙河边界(西段)”(Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Western Segment))。

跨国申报,不仅事实上可以增加单一国家的世界遗产数量;更重要的是其本身就会成为国与国之间交流的纽带。中国的50余项世界遗产中,只有“丝绸之路:长安—天山廊道路网”一项是联合哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦的跨国项目,显然在文化遗产和自然遗产领域,可以合作的情景很广阔。

起泡酒、驯马场、天文台,也能申遗?

梳理今年的申遗名单,不难发现一些看起来“另类”的项目。比如意大利申报的是一处起泡酒的原产地(Le Colline del Prosecco di Conegliano a Valdobbiadene),捷克申报了一处马匹繁育和训练基地(Landscape for Breeding and Training of Ceremonial

Carriage Horses at Kladruby nad Labem),英国申报的则是二战后才开始兴建的一座天文台(Jodrell Bank Observatory)。早期的世界文化遗产项目,大多是在各国历史文化中最有代表性的丰碑或地标,但世界遗产名录的发展趋势,明显不再只是各国奇迹的集锦。它在文化遗产领域的不断开拓,既有学术和理论方面的探索,更迎合联合国教科文组织的服务宗旨。

意大利申报的起泡酒产地项目,对许多国家深入发掘传统农业、日常饮食起居方面的文化价值,会产生积极的借鉴意义。捷克的马匹繁育和训练基地,其实是近500年来哈布斯堡王朝宫廷文化的一个投影。2015年,奥地利将“传统骑术及其在维也纳西班牙骑术学校高中部的教育与传承”申报为人类非物质文化遗产代表作;而捷克此次申报的项目恰恰使二者构成了相互印证关联。这也是动物文化史应用到文化遗产实践领域的绝好说明。在我国传统农牧渔猎历史中,也留存有极多利用动植物进行生产生活的痕迹。这些遗存从建筑角度看比较普通,从大众角度看美学价值也不大,但在历史文化领域自有其独特的“讲述真实故事”位置。或许,这是捷克这个项目给我们的启示。

英国在二战后兴建的卓瑞尔河岸天文台,拥有世界第一座超大全动式射电望远镜,在人类科学发展史上具有里程碑意义。这座天文台被推荐列入世界遗产,让许多人看到了一个巨大的价值空间:如何以“未来的遗产”为视角,系统采集、妥善保存科学家学术成长资料,保护当代科学与工程成就。

文化景观受青睐

各国申遗名单中,文化景观项目比比皆是。从澳大利亚原住民的传统领地(Budj Bim Cultural Landscape)到西班牙加纳利群岛的圣山景观(Risco Caido and the Sacred Mountains of Gran Canaria Cultural Landscape),从西班牙的地中海山区农业文化景观(Priorat-Montsant-Siurana, Mediterranean mosaic, agrarian cultural landscape)到比利时的乡村—工业转型景观(Hoge Kempen Rural-Industrial Transition Landscape)……除英国天文台之外,美国建筑师赖特设计的8座建筑也被推荐。这不禁让人联想到刚刚去世的贝聿铭,他在中国、法国、卡塔尔、日本、美国,也留下众多名作,能否成为这个名单上未来的一员呢?在中国文化遗产的发现与保护过程中占有奠基之功的营造学社,能否被阐释出精彩的中国故事呢?我想,这应该是关心、热爱世界遗产的人们共同的心愿吧。

