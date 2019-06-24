央媒三文释放强烈信号，这个节骨眼上要有解决问题的正确态度

中美元首会晤在即，针对美方一些人的小动作，周末两天，人民日报、央视、新华社三篇重磅文章释放强烈信号。

直接上标题：《只有平等对话才能实现互利共赢》，《继续施压只会适得其反》，《散播谬论不是解决问题的正确态度》。

三篇文章各有侧重，但意思很明确：再过几天，中美两国元首将在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤。在这样的节骨眼上，一定要有解决问题的正确态度。

比如针对美国贸易代表办公室正在围绕对价值约3000亿美元中国输美商品加征关税公开举行听证会，中方态度是这样的：

解决国家之间的经贸问题，只能通过平等对话。如果美方强行违背民意选择继续打下去，中国将不得不奉陪到底，中国既能扛得住，也能耗得起。选择谈，就要有诚意，关键是要照顾彼此的合理关切。

而针对美国商务部以国家安全关切为由，将5家从事超级计算机业务的中国企业列入出口管制“实体清单”，中方的态度也很清晰：

在中美两国元首将于二十国集团领导人大阪峰会期间再次会晤的前夕，美方推出此举，有进一步施压中方、获取经贸磋商更多筹码的意图。美方应该公平地对待中国企业，不要试图用围追堵截的方式进行不公平竞争。

在针对美国白宫贸易顾问纳瓦罗在接受福克斯电视台采访时，再次抛出“强制技术转让”“网络黑客攻击”等陈词滥调，文章也清晰亮明了态度 ：

以臆想代替事实、以情绪代替理性，正是美国一些人的思维习惯。纳瓦罗们罔顾事实真相，无视国际贸易运行的规律和规则，陷在唯我独尊、你输我赢的零和博弈思维中，给中国罗织“盗窃知识产权”等“罪名”，大肆炮制“中国威胁论”耸人听闻。这些偏激的做法不仅荒谬，而且危险。 两天来，三篇文章在舆论场引起了极大关注，网友也看得很准。

网友“不说话我就看看” 说：

现在已经不是当年冷战时期，即使是当年冷战时期，中国也没有怂过。我们只想好好发展。我们不惹事不代表我们怕事，伟大的中国人民不惧怕任何威胁。

网友“董老憨儿啊” 说：

不光冷战，从49年到现在也没怂过。美国特朗普政府就是想让中国回到历史的至暗时刻，司马昭之心，路人皆知。我们不怕！昂首阔步，埋头干事，实业兴邦。努力支持国家发展！

网友“A.热心市民康先生” 说：

他们低估了中国人团结起来是个什么样子。

而对纳瓦罗的谬论，中国网友更是看不下去了。大家都知道，纳瓦罗是在中美经贸磋商中多次扮演不光彩的“搅局者”角色的。

澎友“孤光” 表示：事实最有说服力，公道自在人心。一切以事实讲话，不要散播谬论。

澎友“CC” 说：中国不会“盗窃”知识产权，美国一些人不要再把这些谬论拿出来抛售，企图混淆视听，解决问题创造必要条件和氛围，才是务实而有建设性的态度。

澎友“一生一爱” 则强调：中国的不断发展是大势所趋，美国应该摆正心态，拿出诚意，实现共同发展。

历史和事实充分证明，中国在科技创新方面取得的成就不是偷来的、不是抢来的，而是通过自力更生、艰苦奋斗得来的。指责中国“盗窃”知识产权缺乏事实依据，完全站不住脚。

最后再提醒一下纳瓦罗们，眼下什么时候了，你们还在大放厥词，这个节骨眼上，少制造噪音杂音，多为解决问题创造必要条件和氛围，才是务实而有建设性的态度。

(责编：燕勐、徐祥丽)