原标题：乌干达首都发生交通事故3名中国人死亡

乌干达首都发生交通事故3名中国人死亡

新华社坎帕拉6月23日电（记者张改萍）中国驻乌干达大使馆23日证实，乌干达首都坎帕拉当日中午发生一起交通事故，造成3名中国公民死亡。

记者从中国驻乌干达大使馆了解到，在获悉坎帕拉发生一起可能涉及中国公民的交通事故后，使馆高度重视，随即启动应急处置预案。领事官员第一时间赶抵事故现场，向当地警方了解情况，并紧急组织领事协助志愿者和中国援乌医疗队队员到现场参与抢救工作。

在遇险中国公民被送往医院并确认死亡后，使馆领事官员继续跟进提供协助，通过遇难中国公民所属单位联系遇难者亲属尽快来乌处理相关善后事宜。

当日晚些时候，坎帕拉市警方副发言人卢克·欧沃扎伊尔发表声明说，上述交通事故已造成3名中国公民和1名印度司机死亡，事故原因正在调查中。

中国驻乌干达大使馆表示将继续密切关注此事，并积极提供必要协助。使馆再次提醒在乌华侨华人注意出行安全，谨慎驾驶。

警方数据显示，乌干达每年发生至少两万起交通事故，导致超过2000人死亡。

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