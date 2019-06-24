第三十四届东盟峰会在泰国举行

本报曼谷6月23日电 （记者丁子、林芮、赵益普）6月22日至23日，第三十四届东盟峰会在轮值主席国泰国首都曼谷举行。本届峰会以“推进可持续发展的伙伴关系”为主题，来自东盟各国的领导人齐聚一堂，分享他们对可持续发展伙伴关系的愿景。

峰会发表的主席声明强调，势头不减的贸易保护主义浪潮及不断蔓延的反全球化情绪，正对全球贸易体系构成威胁。东盟重申，致力于维护包容、透明和以规则为基础的多边贸易体系。东盟各国领导人一致同意推动“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）谈判于年内完成，以重振国际贸易，并敦促相关各方加倍努力实现这一目标。

泰国总理巴育表示，RCEP是世界上涵盖人口最多的贸易协定，将成为推动地区贸易、经济不断向好的重要工具。

本届峰会通过了“东盟印度—太平洋展望”，有助于东盟在更广泛的印太地区参与国际合作。东盟领导人一致同意，东盟将在与区域外国家或地区的伙伴关系中发挥作用，成为连接太平洋和印度洋的“桥梁”，给该区域内各国人民带来切实利益。

此外，本届峰会还通过了《关于打击海洋垃圾的曼谷宣言》，并提出东盟打击海洋垃圾行动框架。

未来，东盟各国将努力提升公共卫生、金融和教育水平，并向数字化、绿色经济转型，寻求“东盟共同体愿景2025”与联合国2030年可持续发展议程的互补性。

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 02 版）

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