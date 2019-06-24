吉炳轩访问印度尼西亚

新华社雅加达6月23日电 （记者梁辉）应印度尼西亚国会邀请，全国人大常委会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩于6月20日至23日访问印度尼西亚，分别会见人民协商会议主席祖尔基弗利，国会副议长乌杜，日惹特区省长哈孟库十世苏丹，并出席“丝路一家亲”行动印尼站系列活动启动仪式和跨文明对话研讨会。
吉炳轩表示，中国和印尼同为发展中大国，共同利益广泛，是天然合作伙伴。中方愿与印尼方一道，落实好两国元首共识，深化“一带一路”合作，加强立法机构交往和人文交流，促进民心相通，造福两国人民。
印尼方高度评价两国关系，表示愿以共建“一带一路”为契机，加强两国各领域互利合作，实现共同发展进步。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】