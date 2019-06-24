吉炳轩访问印度尼西亚

新华社雅加达6月23日电 （记者梁辉）应印度尼西亚国会邀请，全国人大常委会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩于6月20日至23日访问印度尼西亚，分别会见人民协商会议主席祖尔基弗利，国会副议长乌杜，日惹特区省长哈孟库十世苏丹，并出席“丝路一家亲”行动印尼站系列活动启动仪式和跨文明对话研讨会。

吉炳轩表示，中国和印尼同为发展中大国，共同利益广泛，是天然合作伙伴。中方愿与印尼方一道，落实好两国元首共识，深化“一带一路”合作，加强立法机构交往和人文交流，促进民心相通，造福两国人民。

印尼方高度评价两国关系，表示愿以共建“一带一路”为契机，加强两国各领域互利合作，实现共同发展进步。

《 人民日报 》（ 2019年06月24日 02 版）

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