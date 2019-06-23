原标题：印度拉贾斯坦邦板房倒塌致14人死亡

新华社新德里6月23日电 印度拉贾斯坦邦巴尔梅尔地区23日发生一起板房倒塌事故，造成至少14人死亡，数十人受伤。

据印度媒体报道，事故发生在当天下午4时30分左右，事发时当地一些民众正聚集在一个临时搭建的活动板房内参加集体活动，板房在突如其来的暴风雨中倒塌，造成14人死亡。

事故发生后，伤者立即被送往附近医院接受治疗。印度总理办公室和拉贾斯坦邦首席部长随后在社交媒体上发文对遇难者表示哀悼，希望伤者尽快康复。目前救援工作仍在进行中。

在印度，建筑物倒塌事故时有发生，主要原因有建筑物老旧、天气恶劣、施工不规范等。

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