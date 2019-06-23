王毅与非洲客人分别举行会谈、会见

新华社北京6月23日电（记者孙奕）国务委员兼外交部长王毅23日在北京分别与来华出席中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议的塞拉利昂外长图尼斯、加蓬外长比利、喀麦隆外长姆贝拉、圣多美和普林西比外长平托、索马里外交与国际合作部部长阿瓦德、马达加斯加外长奈纳、刚果共和国外长加科索、塞内加尔外长阿马杜·巴举行会谈、会见。

与图尼斯会谈时，王毅表示，中塞是好朋友、好兄弟，始终相互理解、相互支持。双方要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。要将共建“一带一路”、落实论坛北京峰会“八大行动”和塞拉利昂《国家发展中期规划》加强对接，加强基础设施建设、农渔业、医疗卫生、通信、能力建设等领域务实高效合作。

图尼斯说，塞方支持非中深化伙伴关系，愿在落实联合国2030年可持续发展目标、气候变化《巴黎协定》以及全球治理体系改革等领域同中方密切沟通协调。

会见比利时，王毅表示，这次协调人会议，非洲53个国家派出高级别代表团出席，其中包括25国外长，充分体现了非洲对中非关系的高度重视和我们牢不可破的团结与友谊。会议也将成为中非在新形势下加强战略协作的一个重要契机。中方愿以两国建交45周年为契机，开辟关系新前景。双方要继续在涉及彼此核心利益问题上相互支持，在共建“一带一路”进程中开辟新的合作前景，加强在多边事务中协调合作。

比利说，愿同中国加强治国理政经验交流，将自身发展战略同共建“一带一路”相结合。

会见姆贝拉时，王毅表示，喀麦隆是中国在非洲的传统友好国家和重要合作伙伴。双方要继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解和支持。中国对非洲国家的金融支持，建立在平等自愿的基础之上，旨在帮助非洲提高自主可持续发展能力。中喀以及中非之间都不存在所谓“债务陷阱”，中方更不会通过这一问题谋求任何政治上的目的。

姆贝拉说，喀麦隆高度评价中国真实亲诚的对非政策，感谢中方在缓解债务问题上对喀方的理解和提供的真诚帮助。

会见平托时，王毅表示，中国同圣普复交以来，全面合作伙伴关系呈现良好发展势头，实现了互利共赢。事实证明，复交完全符合两国和两国人民利益。中方赞赏圣普积极支持“一带一路”倡议，愿继续为圣普经济社会发展提供力所能及的帮助。中国作为最大的发展中国家，始终站在发展中国家一边，站在中小国家一边，支持国际关系民主化。

平托说，圣普将坚定恪守一个中国原则，同中方加强政治外交对话，积极推进基础设施等合作，增进民间交往。

会见阿瓦德时，王毅表示，中国支持索马里恢复稳定，重新走上复苏道路。愿探索新形势下开展互利合作的新途径，从农业、渔业、加工业等索马里最需要的领域开启合作。中国始终支持索马里维护主权和独立的努力，呼吁国际社会加大对索马里投入，支持联合国索马里援助团和非盟索马里特派团继续发挥积极作用。

阿瓦德说，期待同中方加强交往，落实论坛北京峰会成果，在推进共建“一带一路”进程中，推进基础设施建设等领域合作。

会见奈纳时，王毅表示，中方将继续在多边场合支持马方维护国家独立、主权的努力和正当的诉求。愿推动共建“一带一路”、落实论坛北京峰会成果与“马达加斯加振兴倡议”有效对接，深化投资、能源、基础设施建设、农业、防疫等领域合作。中方始终支持多边主义、支持国家不分大小一律平等，愿同马方加强多边事务合作。

奈纳说，马达加斯加高度重视对华关系，支持一个中国原则。马方致力于同中方深化各领域合作，愿继续同中方坚定相互支持。

会见加科索时，王毅表示，中刚建交55年来，双边关系经受住国际风云变幻考验，堪称“全天候”朋友。中国坚定维护多边主义，反对各种单边和霸凌行径。中国坚持这一立场，不仅是维护自身正当权益，更是在维护国际公平正义，维护广大中小国家的共同利益。

加科索说，愿同中方共同努力，推动双边合作迈上新台阶。刚方愿积极参与共建“一带一路”合作。我们钦佩中国坚定地站在反对单边主义的前线，将继续坚定地与中国站在一起。

与阿马杜·巴会谈时，王毅表示，塞内加尔是中国在非洲的重要伙伴，是中非合作论坛非方主席国，是最早参加“一带一路”合作的西非国家。双方要巩固政治互信，深入对接各自发展战略，加强广泛领域合作。中方愿在尊重塞方意愿基础上，同其他国际伙伴一道在塞内加尔开展三方合作。

阿马杜·巴说，中国的发展拉动了世界经济增长，给非洲人民带来了希望。塞内加尔坚定支持一个中国原则，赞赏中国对发展中国家的支持。中国对非合作是国际合作的典范。

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