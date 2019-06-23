中国宋庆龄基金会光大银行阳光专项基金在京启动

人民网讯 6月21日，由中国宋庆龄基金会和中国光大银行共同发起成立的中国宋庆龄基金会光大银行阳光专项基金（下称阳光基金）在京启动。中国宋庆龄基金会主席王家瑞、副主席井顿泉，中国光大集团股份公司党委书记、董事长兼中国光大银行党委书记、董事长李晓鹏，中国光大集团股份公司党委委员、执行董事兼中国光大银行党委副书记、行长葛海蛟等出席。

据了解，中国宋庆龄基金会与中国光大银行将通过阳光基金积极探索与实践“金融+公益”的新模式，聚合双方资金、资源和平台优势，建立新型合作关系。充分发挥阳光基金的使用效力，让阳光照进每一个帮扶对象的心田。阳光基金将在改善困难地区教学条件、提升青少年儿童能力素质、弘扬传承中华优秀文化等方面开展公益项目。该基因为开放性基金，接受社会各界爱心人士或单位的捐赠。

据介绍，阳光基金的具体发展方向主要包括三个方面。其一是“光大阳光，暄爱儿童”，即打破地域差异教育和资源屏障，改善困难地区办学条件、提高教学质量，帮扶困难家庭子女和教师，关心关爱失学儿童、残障儿童和其他特殊儿童；其二是“志与远方、光大未来”，即“读万卷书，行万里路”，通过研究性学习拓展，帮助落后欠发达、发展不均衡、家庭经济困难的少年儿童，拓展视野、丰富知识、提升能力，助其成长；最后是“中华文化、发扬光大”，即搭建交流平台，开展学习活动，帮助青少年感受中华文化的魅力，增强国家民族自豪感，体会国家精神、地域文化、现代科技和人文关爱的力量，传承和弘扬中华传统文化。

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