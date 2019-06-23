6月20日至21日，中共中央总书记、国家主席习近平对朝鲜进行的国事访问成果丰硕，影响深远，达到了预期目的，取得了圆满成功。朝鲜国内对习近平总书记访问给予高度关注，并对此次访问所取得的成果给予积极评价。

朝鲜媒体对习近平总书记此次访问进行了详细的图文报道，并高度评价此访重要意义。朝鲜劳动党中央机关报《劳动新闻》平时只有6个版，但6月21日的《劳动新闻》共推出10个版，其中前8个版全部用来报道此次习近平总书记访问的相关消息，包括《习近平同志抵达平壤》《金正恩同志和习近平同志举行会谈》《金正恩同志设宴欢迎习近平同志访朝》等5篇报道，并配发了共计60张照片。

6月22日的《劳动新闻》共推出8个版，其中用5个版报道了习近平总书记访问朝鲜第二天的活动，包括《金正恩同志为习近平同志和彭丽媛女士举行午宴》《习近平同志向友谊塔敬献花篮》《习近平同志结束访朝返回》等3篇报道，并配发了共计44张照片。

《劳动新闻》22日发表署名评论说，“金正恩同志和习近平同志的多次会面，让朝中特殊的同志友情和友好关系变得更加深厚，也展现了双方要全面构建适应新时代要求的朝中友谊的决心。朝中友谊是两国老一辈革命家留下的宝贵遗产，也是朝中两国人民的共同财富。老一辈领导人因志同道合、生死与共缔造了朝中友谊，把伟大的传统友谊代代传承下去，是朝中两党和两国人民毫不动摇的决心。”

6月21日至22日，朝鲜中央通讯社、朝鲜中央电视台等媒体也都对习近平总书记访问朝鲜进行了详细报道。朝鲜中央电视台22日还播放了长达1小时10分钟的纪录片，全景展现了此次习近平总书记访问全过程。

朝鲜民众对习近平总书记访朝感到欢欣鼓舞。金亨稷师范大学教师朴松英表示：“在习近平总书记到访之前，我就已经看过他在朝鲜《劳动新闻》发表的署名文章了。今年是朝中建交70周年，习近平总书记此访具有深刻的历史意义。朝中传统友谊是老一辈革命家缔造的，此次访问展现了朝中两国将世代传承朝中友谊的决心。”

平壤外交公寓管理所管理员李南浩说：“此次习近平总书记访问朝鲜，我们都很关注。习近平总书记此次访问体现了中国党和政府对朝中友谊的高度重视，进一步加深了朝中传统友谊。”

平壤外文书店职员康恩美对记者说：“中国是朝鲜的友好邻邦，习近平总书记到访朝鲜，我们都感到非常高兴。此次习近平总书记的访问很成功，取得了重要成果，相信在今后朝中关系发展中，这些成果将会惠及两国人民。”

（本报平壤6月22日电）

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